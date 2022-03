Humains photoréalistes : c’est à quel point le nouveau court métrage en temps réel d’Unity est incroyable

Une pièce qui mélange des éléments d’architecture classique avec des ornements et des gadgets mécaniques. La caméra se rapproche jusqu’à atteindre une table où une femme déplace les pièces d’échecs sur l’échiquier. C’est ainsi que commence la vidéo de la démo technique de Unity, un moteur graphique qui démontre sa force graphique avec Enemies, un court métrage rendu en temps réel. Ce qui ressort le plus, c’est le photoréalisme du personnage principal. Vous pouvez profiter de la vidéo en haut de cette actualité.

Le modelage de la femme se distingue par ses détails impressionnants : du mouvement des cheveux aux textures de le skin, la vivacité des yeux et les animations hyperréalistes. La caméra se déplace peu à peu jusqu’à dessiner un gros plan qui trompe l’œil. Et bien qu’il y ait encore place à l’amélioration, cet aspect se rapproche de la réalité.

Image tirée du court métrage Enemies, de Unity.

Un processus de conception de personnage plus facile

En 2019 et 2020, Unity a présenté d’autres démos technologiques pour montrer ce que les studios peuvent faire s’ils intègrent la technologie dans le bon matériel. Dans une interview avec The Verge, Natalya Tatarchuk, vice-présidente des graphismes d’Unity, a expliqué qu’ils essayaient non seulement de faciliter la création de personnages, mais aussi de la rendre plus accessible via leurs propres outils.

Unity est l’un des moteurs graphiques les plus utilisés par les développeurs externes, une technologie qui concurrence directement Unreal Engine. L’outil Epic Games a été minutieusement préparé pour la nouvelle génération aux mains de l’UE 5, qui continue de présenter ses améliorations pour l’avenir immédiat. Comme cela s’est produit avec Unreal Engine 4, de nombreuses entreprises vont déjà l’utiliser. Parmi les jeux annoncés, des titres tels que Senuas Saga : Hellbade 2 ont déjà été montrés, tandis que les créateurs de Gears 5 (The Coalition) ont collaboré étroitement avec Epic Games et travailleront avec UE 5 sur leurs prochains jeux vidéo.

