Cod Warzone Améliorera Rebirth Island Avec De Nouvelles Zones

Call of Duty: Warzone se prépare à recevoir des changements importants. Rebirth Island, la carte qui accompagne l’étape principale depuis Verdansk, modifiera l’étape avec de nouveaux points d’intérêt et des lieux renouvelés. Sous le surnom Renforcé, on peut s’attendre à des changements tout au long de cette semaine, entre le 21 et le 28 mars.

Tout ce que nous savons sur Rebirth Island Renforcé

Raven Software a partagé la première image officielle de la carte le 18 mars. On y voit la carte d’une vue aérienne, qui indique déjà les premiers changements d’intérêt. Le premier et le plus évident est le port à l’ouest de la prison. Elle s’appellera désormais Forteresse et comprend deux bâtiments reliés entre eux par un passage.

En revanche, la salle de contrôle verra l’arrivée d’un navire sur la côte, située aux quais. Il n’a pas transpiré pour le moment s’il sera visité, bien que sa surface suggère qu’il s’agira d’une autre zone ajoutée. Il y aura un autre navire dans l’usine à l’est de Living Quarters; le reste des points d’intérêt semblent rester inchangés de l’extérieur. Nous verrons si le studio nous surprend avec des changements à l’intérieur.

Son arrivée coïncide avec le cadre des renforts de la saison 2 qu’il partage avec Call of Duty : Vanguard, donc d’autres ajouts pertinents sont attendus pour les utilisateurs. On attend toujours la sortie de l’Armaguerra 43, une mitraillette qui viendra s’ajouter à l’armement de la Seconde Guerre mondiale. Il n’a pas non plus transpiré s’il le fera dès le « day one » avec le piolet.

Rappelons que Call of Duty : Warzone est disponible en format free to play pour PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Dans ce lien, nous vous expliquons comment débloquer le fusil Vargo 92, arrivé par surprise le 7 mars.

La source: Raven Software sur Twitter