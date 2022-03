Fortnite lève 36 millions de dollars pour l’Ukraine en une seule journée

Un jour seulement s’est écoulé depuis la première de la saison 2 de Fortnite, mais la campagne en faveur des réfugiés de la guerre en Ukraine a déjà récolté 36 millions de dollars. Cela a été confirmé par Epic Games lui-même sur Twitter, où il a été rappelé que l’argent récolté sera reversé à différentes organisations. Comme d’autres entreprises de l’industrie, les Américains ont rejoint la cause par solidarité, avec l’intention de fournir une aide humanitaire.

« Ensemble, nous avons déjà collecté 36 millions de dollars d’aide humanitaire pour l’Ukraine », ont-ils posté sur les réseaux sociaux. Le montant total sera reversé directement à des organisations telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (UNWFP) et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Il est encore temps : 3 avril

L’objectif est de fournir des biens et services de base tels que nourriture, eau potable, fournitures, assistance médicale, abri, etc. Microsoft a rejoint l’initiative et fera don de tous les bénéfices nets qu’ils reçoivent de la vente de contenu Fortnite sur les consoles Xbox et PC (Microsoft Store). A noter que la collecte ne fait que commencer : elle durera jusqu’au 3 avril.

Tout cet argent est collecté grâce à des achats en argent réel. Sont inclus les packs V-Bucks, Fortnite Club, Battle Pass Giveaways et des packs skins tels que le pack Void Dweller. De plus, tous les achats de skins en jeu et de cartes V-Bucks effectués dans des magasins physiques feront partie de la campagne.

Dans la section des questions fréquemment posées qu’ils ont ouverte sur le site Web de la campagne, ils expliquent que l’argent sera livré le plus rapidement possible : « Nous n’attendons pas que les fonds arrivent de notre plateforme et des services de paiement associés, ce qui peut prendre un certain temps selon la façon dont la transaction a été traitée. Dès qu’une transaction nous est signalée, nous l’enregistrons et envoyons les fonds aux organisations d’aide humanitaire en quelques jours.

Fortnite est un jeu gratuit qui peut être téléchargé sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch et appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez suivre tous les guides de jeu sur Netcost.

