The Witcher 3: Wild Hunt dévoile un secret sept ans plus tard

L’épopée mettant en vedette Geralt de Riv cache des aventures de toutes sortes, des mystères qui vous attendent dans le monde fantastique de The Witcher 3 : Wild Hunt. Le titre développé par CD Projekt RED vient de dévoiler un easter egg caché, et cela fait déjà sept ans depuis son lancement. Il a été découvert par l’utilisateur YouTube xLetalis, qui a suivi l’exemple du développeur. Cela a à voir avec le personnage de Vivienne dans Blood and Wine, l’extension DLC du jeu vidéo.

L’indice a été fourni par le concepteur de mission Philipp Weber, qui a affirmé que Vivienne avait « un dernier secret ». Cela s’est produit lors d’un stream sur Twitch, où le développeur a déclaré que le mystère était caché dans Skellige. Ensuite, nous ferons quelques éviscérations mineures, donc si vous ne voulez rien savoir à ce sujet, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire.

vivienne et l’oiseau

La particularité de l’affaire est que sept ans se sont écoulés depuis que The Witcher 3 est sorti dans les magasins, en même temps que Geralt devra méditer dans le jeu (en utilisant des commandes pour accélérer le temps) pour découvrir le sort de Vivienne. Il s’avère que cette femme, que le protagoniste rencontre lors de l’extension, a subi une malédiction qui lui a donné l’apparence d’un oiseau. Geralt propose de le libérer de la malédiction, mais lui dit qu’il vivra aussi longtemps que l’animal. Le secret est que ce dernier avertissement est rempli : sept ans plus tard Vivienne de Tabris gît morte dans la chambre de Yennefer dans le port de Kaer Trolde. Pas de chance pour elle.

The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il fonctionne actuellement sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 grâce à la rétrocompatibilité, mais CD Projekt RED a commandé une version native à Saber Interactive. La mise à jour sera gratuite pour tous ceux qui ont le jeu et sortira au second semestre 2022.

source | Eurogamer, xLetalis