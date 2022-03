Star Wars Obi Wan Kenobi | Pourquoi est-il conseillé de regarder Rebels ?

L’univers Star Wars est interconnecté à travers différents produits transmédias : films, séries télévisées, bandes dessinées, jeux vidéo, romans, etc. La première de la série Obi-Wan Kenobi apporte à la table des intrigues qui ont commencé dans d’autres productions précédentes, telles que Star Wars : Rebels. La série animée dirigée par Dave Filoni a réintroduit l’Inquisition impériale dans le canon. C’est un organisme créé par Palpatine pour traquer les Jedi survivants.

Star Wars : Rebels se situe entre Revenge of the Sith et A New Hope. Chronologiquement, il est très proche de l’épisode IV, il raconte donc le processus de gestation de la rébellion. La série a débuté sur un ton plus enfantin, mais comme pour The Clone Wars, elle a su évoluer au fil des saisons. Quoi qu’il en soit, les inquisiteurs impériaux étaient les principaux antagonistes de la saison 1, malgré leur apparition dans les suivantes.

Alors que Star Wars : Obi-Wan Kenobi se déroule une décennie après l’épisode III, Rebels se déroule avec du recul, c’est donc dans cette série que l’on apprend le sort de certains des Inquisiteurs, dont le Grand Inquisiteur. Pour ceux qui n’y connaissent rien, c’est un point de départ à prendre en compte. D’après ce qui a été vu dans la bande-annonce officielle, deux des personnages de Rebels auront un rôle principal dans la fiction mettant en vedette Ewan McGregor : le Grand Inquisiteur lui-même et le Cinquième Frère. Au contraire, la Troisième Sœur n’apparaît pas dans Rebels, comme l’inquisiteur inconnu dont on ne sait absolument rien.

Combattez les Inquisiteurs dans Star Wars: Rebels.

Ce qui est dit dans Rebels affecte les autres séries

En général, Star Wars : Rebels est un produit essentiel pour apprendre plus en profondeur des détails spécifiques, non seulement sur Star Wars : Obi-Wan Kenobi, mais aussi sur The Mandalorian ou Ahsoka. L’histoire de Mandalore continue de se dérouler dans cette série (et sera présente dans Mando), tandis que le personnage d’Ahsoka Tano, sa relation avec le grand amiral Thrawn et ses motivations commencent ici et avanceront vraisemblablement dans Star Wars : Ahsoka.

Certaines intrigues décrites dans Rebels auraient pu avoir de l’importance si des personnages comme Maul figuraient dans Obi-Wan Kenobi, mais étant donné que l’ancien apprenti de Dark Sidious (et antagoniste de l’épisode I) ne fait pas son apparition, tout semble indiquer que la relation tortueuse avec le Le maître Jedi ne sera pas touché dans cette nouvelle série (le dénouement se produit dans Rebels, soit dit en passant).

Voici à quoi ressemblait le Grand Inquisiteur dans Rebels.

La figure des Inquisiteurs peut également être explorée dans les bandes dessinées. La saga Dark Vador : Dark Lord (Charles Soule, plusieurs) raconte leur origine et plonge dans leur lien compliqué avec les Sith. Palpatine ordonne à son apprenti de les former, mais pour lui, ce sont des vassaux sacrifiables et faibles. Lorsqu’il a une crise de rage, il n’hésite pas à leur couper des parties du corps.

D’autre part, le jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order fournit également des informations sur les Inquisiteurs, ainsi que sur la bande dessinée Star Wars, dont nous ne dirons rien pour ne pas spoiler. Qu’il suffise de dire que cette histoire mettant en scène le Grand Inquisiteur se déroule à l’époque de Luke Skywalker.

Star Wars Obi-Wan Kenobi sera diffusé le 25 mai sur Disney+. Rebels est disponible dans son intégralité sur la plateforme.