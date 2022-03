The Mandalorian signe Christopher Lloyd, le mythique Doc Brown de Returnal vers le futur

The Mandalorian, la série Star Wars à succès et populaire pour Disney +, ajoute un nouveau nom emblématique à sa distribution déjà étendue. Il s’agit de Christopher Lloyd, le mythique Doc Brown de la saga cinématographique Returnal vers le futur, qui fait son entrée dans l’univers Star Wars dans un rôle, pour l’instant, inconnu. C’est ainsi que le médium The Hollywood Reporter le reprend, annonçant un ajout si curieux à une troisième saison de The Mandalorian qu’il n’a pour l’instant pas de date de sortie.

Quel personnage de Star Wars sera Christopher Lloyd ?

Pour l’instant, le rôle que Lloyd jouera dans la troisième saison de The Mandalorian est inconnu, bien que The Hollywood Reporter assure qu’il sera une star invitée de la série dans un rôle non récurrent, avec ce qui sera très probablement un personnage que nous verrons dans un seul épisode, comme cela s’est produit avec Michael Biehn (Terminator, Aliens) dans le cinquième chapitre de la deuxième saison (The Jedi), dans lequel il a joué Lang, lieutenant du magistrat Morgan Elsbeth.

Pour l’instant, on sait peu de choses sur une troisième saison énigmatique de The Mandalorian qui tourne actuellement en Californie, encore une fois, mettant en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin après les événements de The Book of Boba Fett, dont la fin a ouvert de nombreuses nouvelles aventures de Command.

Étant donné la possibilité que les nouveaux épisodes de The Mandalorian arrivent plus tard cette année sur Disney +, avant de pouvoir profiter d’une autre série Star Wars tant attendue en tant qu’Obi-Wan Kenobi, toujours avec Ewan McGregor en tant qu’Obi-Wan et Hayden Christensen en tant qu’Anakin/Darth Vador, des années après la fin de l’épisode III.

Rappelons qu’avant de profiter de la troisième saison de The Mandalorian il faut voir Le The Book Of Boba Fett pour ne pas se perdre dans l’intrigue.

source | Le journaliste hollywoodien