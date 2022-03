Mario Kart 8 Deluxe, Impressions du premier Track Pass. Au niveau attendu ?

Mario Kart 8 Deluxe est de retour. Ce week-end de mars a été synonyme d’automobile ; à la fois pour le MotoGP et pour le début de la saison 2022 de Formule 1. Mais Nintendo a aussi un plan, basé sur l’extension de l’inertie de l’un de ses jeux vidéo les plus réussis de tous les temps. Si 48 circuits ne suffisaient pas déjà, d’ici la fin de 2023, nous en aurons 48 autres de plus. Pistes remasterisées de toutes les livraisons précédentes dans le cadre du soi-disant Bonus Tracks Pass, qui consistera en six livraisons de huit circuits chacune. Nous avons déjà ici la première de ces livraisons, divisée en deux coupes de quatre circuits. On vous dit ce qu’on a pensé de ce premier voyage dans le temps.

Un retour solide de 8 bons circuits, même s’il y a place à l’amélioration

Nintendo avait deux options pour proposer un DLC payant pour Mario Kart 8 Deluxe, capable de vendre 43 millions d’unités en moins de cinq ans. D’une part, créer des circuits totalement nouveaux dans un montant réduit, ou remastériser des parcours précédemment créés en pariant sur un montant qui est évident. Ils ont opté pour le second. Et ce n’est pas du tout négatif, car l’une des plus grandes vertus du Mario Kart moderne (en prenant Mario Kart DS comme point de départ) a été les Retro Cups, qui reconstruisent ou réinventent des scénarios d’antan ajustés aux limitations technologiques du moment.

Nous avons deux façons d’accéder au contenu : acheter le DLC (24,99 euros) ou être membres de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

C’est ainsi que nous sommes arrivés à Mario Kart 8 (2014, Wii U), prêt à faire de vraies merveilles sur des circuits comme le Piranha Plant Pipes de MK7 ou le Real Track de Mario Kart 64. Méconnaissable. Cette fois, les huit premiers circuits du Track Pass ne sont pas tant une reconstruction qu’une remasterisation, comme l’a prévenu Nintendo, basée sur le travail effectué sur Mario Kart Tour et Mario Kart 7 dans la grande majorité des cas. C’est-à-dire un travail d’adaptation en haute définition de pistes précédemment publiées dans des livraisons récentes.

Le résultat est plus que remarquable, sinon très ambitieux. Nous ne pouvons pas nier qu’un degré de détail aussi élevé et étonnant dans le package original de Mario Kart 8 Deluxe n’est pas si, si détaillé cette fois ; avec des exemples évidents – jeu de mots – comme les jardins verdoyants du Toad Circuit dans Mario Kart 7. Il manque des nuances. Laissant de côté ce détail qui n’affecte en rien le gameplay, passons à ce qui est vraiment important : comment ils se sentent et comment ces circuits ont été intégrés dans la gamme des pistes de Mario Kart 8 Deluxe.

Il y aura un total de six tranches de huit pistes (divisées en deux coupes à quatre pistes) au total. Le dernier versement arrivera fin 2023.

Moins d’ambition en échange de retrouver l’esprit de piloter du pur karting

Commençons par la Gold Turbo Cup, la première. Le premier Grand Prix nous emmène sur un territoire connu de ceux qui jouent ou ont joué à Mario Kart Tour sur appareils mobiles, Paris. Comme dans le reste, il n’y a aucune trace de zones de conduite sous-marine ou antigravité, avec une conception moins verticale, plus basée sur le bon calcul des courbes et étant, par essence, cette touche classique dans laquelle l’habileté au volant pèse plus que d’autres facteurs.

Le Coconut Center semble beaucoup plus saturé et défini dans le jeu réel que dans les images promotionnelles, avec un ton plus fade.

Les Boulevards de Paris en sont le meilleur exemple. Sa plus grande contribution se situe dans le dernier tour, avec quelques changements de direction pour apporter de la fraîcheur au dernier tour. Dérapage pur. C’est un circuit parfois très étroit, avec des courbes serrées, ce qui rend bien clair ce que nous venons d’énoncer : l’objectif de ces circuits est différent de celui des originaux dans cet opus, moins d’imagination que de praticité. Toute la communauté n’est pas satisfaite, mais les idées de conception de Mario Kart Tour sont en train d’être canonisées, qui sera avec une forte probabilité le protagoniste avec beaucoup plus de ses propres circuits dans les futurs épisodes du Track Pass.

Monte Chocolate N64 offre de meilleures sensations, avec une aire de deltaplane qui nous plonge dans une grotte aux courbes très serrées ; Cela ressemble à un autre circuit par rapport au travail de remake que nous avons vu sur la Nintendo DS. Nous avons beaucoup aimé. Identique au Centro Cocotero, l’un des favoris de la communauté. Cette fois, les véhicules du dernier tronçon sont complètement garés. Bien qu’il entretienne sa folie, avec ses sauts aux abords des établissements, le sentiment persiste que conduire avec maîtrise du dérapage peut être décisif. Enfin, le circuit 3DS Toad est désormais plus large, avec plus de couverture pour se déplacer dans les courses à douze coureurs ; dans l’original, il y avait huit participants.

Le Sky Garden ressemble peu à la piste GBA originale – c’est ce que nous attendons de la grande majorité des pistes remasterisées dans les futurs versements Track Pass, ambition.

A ce stade, vous vous rendrez compte que c’est la première fois que nous pouvons participer à ces circuits en 200cc et avec ultraminiturbo (le troisième degré de dérapage ; avec des étincelles violettes). Toutes les pistes ne s’adaptent pas de la même manière à ce handicap de vitesse positif, principalement parce qu’elles – anciennes et nouvelles – ont été conçues pour 150 cm3. Heureusement, dans cette Gold Turbo Cup, il n’y a pas de reproche à faire. Certaines cartes sont un peu étroites, mais suffisamment ouvertes pour fonctionner à grande vitesse sans s’écraser constamment.

Ninja Mansion, la plus grande contribution au canon de ce premier opus du Track Pass

Nous avons davantage aimé la Felina Fortuna Cup, en termes généraux, en raison de l’excellent travail effectué dans le Ninja Mansion of Mario Kart Tour. Lorsque nous avons couru ici pour la première fois sur mobile, nous souhaitions que cette piste ait une chance dans les jeux vidéo canoniques de la console, il est donc plutôt rassurant que ce travail ait sa place dans la tranche actuelle de Nintendo Switch. Ses raccourcis, sa structure dynamique basée sur deux grandes routes ou certaines de ses courbes se faufilent ipso facto dans l’un des circuits les plus amusants et complexes du jeu. Un mélange entre le Shy Guy Bazaar avec des éléments des manoirs classiques de Mario Kart qui lui va à merveille.

The Ninja Mansion est une étape hilarante, l’une des meilleures de Mario Kart Tour.

Avant d’atteindre ce quatrième circuit de la Fortuna Feline Cup, nous devons composer avec le Circuit de Tokyo, dont la philosophie est identique à celle du Circuit de Paris : simple, avec quelques variantes et qui donne envie de plus. Ce « plus » vient juste après, avec le trafic de la Nintendo DS Mushroom Hills ; l’un des circuits de contre-la-montre les plus joués. Nous nous attendions à un changement, car il s’est limité à être identique à ce dont nous nous souvenions, bien qu’il conserve ce qui en a fait l’un des favoris du cinquième opus de la série. Là où nous devons célébrer le travail de remasterisation, c’est dans le GBA Celestial Garden. Qui a vu et qui vous voit. Visuellement, c’est l’un des plus précieux du Pass Extra Tracks, mais cela montre sans aucun doute qu’il y a un effort derrière pour offrir une expérience Mario Kart moderne, avec des zones de dérive; vol; raccourcis avec des sauts à haut risque et à haute récompense ; des zones qui ralentissent la vitesse si on sort de la ligne… Allez, celles qu’on va commencer à voir régulièrement dans les modalités de jeu en ligne.

Dans l’ensemble, le Mario Kart 8 Deluxe Bonus Tracks Pass est bien parti. Autant la partie technique est plus discrète que le jeu lui-même ne nous y avait habitués avec ses précédents circuits, autant la qualité de l’ensemble est à la hauteur. En fin de compte, le consensus général sera déterminé par la sélection des circuits remasterisés. Si des scénarios aussi appréciés que Maple Path, Toad Factory, Pinball Waluigi, Air Fortress, Koopa Hill, le Wario Galleon ou la Dino Dino Jungle ne sont pas en reste, nous parlons sûrement d’une passe d’extension essentielle. Au final, chacun doit déterminer s’il vaut la peine d’investir ou non 24,99 euros en échange de la duplication du contenu du jeu ou non. Si vous êtes un fan de Mario Kart, la réponse est sûrement très simple.