Premiers avis sur Moon Knight, le nouveau Marvel : « C’est différent de tout »

L’univers cinématographique Marvel fera l’actualité en continu tout au long de l’année 2022. Séries et films ; films et séries, comme on veut, mais une même destination : Disney+. Moon Knight est le nouveau rendez-vous pour les fans de cet univers, une mini-série mettant en vedette Oscar Isaac dans laquelle l’histoire d’origine de Marc Spector, un ancien mercenaire devenu envoyé du dieu égyptien Khonshu, sera racontée. Son trouble dissociatif de l’identité (TDI) sera l’une des colonnes vertébrales de l’intrigue, dont les premières critiques sont plutôt positives.

Différents médias spécialisés ont déjà pu voir les 4 premiers épisodes de Moon Knight (il compte 6 épisodes au total) à travers sa première mondiale en Allemagne et, d’une manière générale, tout indique qu’il sera très différent du ton auquel nous sommes habitués. aux studios Marvel.

Des médias comme Collider soulignent qu’Oscar Isaac est « le meilleur ajout au MCU » depuis Robert Downey Jr, ce qui laisse entendre que ses performances seront à un niveau élevé. La BBC, avec Ashanti Omkar à la barre, assure que nous devons mettre Moon Knight sur notre liste de choses à faire et met en avant non seulement Isaac, mais aussi May Calamawy, qui joue Layla. Sur Zavvi, Emily Murray dit que ce n’est « pas aussi fou que je l’espérais… mais un épisode ultérieur laisse entendre qu’il y aura beaucoup plus que ça ». Enfin, Digital Fix souligne que le pari réunit un « bon mélange de terreur, d’action et d’humour ».

Moon Knight, le 30 mars en exclusivité sur Disney+

L’un des engagements de Moon Knight est de traiter la santé mentale de Marc Spector de manière sérieuse et non négligeable. C’est ainsi qu’Oscar Isaac l’a expliqué. Steven Grant, le protagoniste, est un employé de boutique de cadeaux avec une perte de mémoire. Pour une raison quelconque, il vit des flashbacks d’une autre vie. Cette double identité ira de pair avec toutes sortes de situations paranormales et super-héroïques. Action, suspense, touches de terreur et bien plus encore.

La série arrive en exclusivité pour Disney+ le 30 mars 2022 avec un total de 6 épisodes d’environ 40 à 50 minutes chacun.

