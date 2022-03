The Batman: Vietnam, the Grim Reaper et Adam West ont inspiré le costume de Pattinson

Le costume de Batman est l’un des éléments les plus emblématiques du Dark Knight et une partie très importante du personnage en tant que justicier de Gotham. À tel point que dans le nouveau film de Matt Reeves, The Batman, Batman apparaît à l’écran pendant plus de minutes que dans toute autre adaptation cinématographique, montrant son nouveau costume dans toute sa splendeur. Aujourd’hui, ses créateurs Glyn Dillon et David Crossman partagent le processus de création et les inspirations qu’ils ont prises pour sa conception.

Réalisme et iconographie pour la nouvelle Bat-suit

« Je pense que nous sommes tous d’accord sur la façon dont nous pouvons créer une nouvelle version de Batman qui semble très réelle. Le Vietnam est toujours là quelque part. L’une des choses que nous avons démontées était le gilet pare-balles de l’ère vietnamienne. À l’intérieur du matériau pare-balles, il y a en fait des couches de tissu Kevlar, mais superposées », expliquent ses concepteurs à Slash Film.

De plus, ils avaient toujours en tête la figure de la Faucheuse : « Le casque est un élément plus fantastique ; J’aime l’idée qu’il se sente comme l’ange de la mort, donc il a plus la forme d’un crâne, et puis peut-être avec la suggestion qu’il aurait pu étirer le cuir sur un crâne pour obtenir ces formes. Ensuite, les pièces du cou sont comme des vertèbres. Pourtant, il a cette sensation d’ange de la mort », s’assurant que ce look permet à Pattinson de travailler davantage sur son portrait.

Bien que le concept le plus surprenant vienne avec un détail du masque lui-même, inspiré du Batman d’Adam West de la série télévisée d’action en direct emblématique des années 1960: « Matt était satisfait de l’apparence de la couture autour du haut du masque. front, qui a été inspiré par Adam West, pour être honnête. Avoir un petit nez, encore une fois, a été inspiré par le costume Batman des années 1960. Je me suis toujours demandé ce qu’était ce petit carré sur le nez de la capuche.

source | film slash