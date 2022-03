Ubisoft annonce Scalar, une technologie qui tirera parti du cloud

Ubisoft Scalar est la nouvelle technologie de la société française axée sur le cloud gaming. C’est un outil natif qui fonctionne en streaming et qui sert à développer des jeux vidéo. Grâce à ce logiciel, les jeux exploiteront la puissance et la flexibilité du cloud computing, qui seront appliquées aux moteurs graphiques d’Ubisoft. Le but est de limiter la dépendance matérielle des joueurs.

Développé par Ubisfot Stockholm en collaboration avec Massive, Redlyx, Bucarest et kyiv, Ubsisoft Scalar s’est fixé pour objectif « d’établir un nouveau cadre de développement de jeux axé sur la création de la conception et de l’expérience de jeu idéales », tout en faisant face aux limitations traditionnelles de la production de ce genre de divertissement. Selon le développeur, cela profitera à la fois aux développeurs eux-mêmes et aux utilisateurs.

Stabilité et optimisation

Ubisoft Scalar est construit sur une architecture de microservices, qui place tous les composants et systèmes de moteurs graphiques traditionnels indépendamment dans le cloud. On parle d’intelligence artificielle, de son ou de physique, par exemple. Tout cela contrairement aux systèmes fermés « à processeur unique ». Selon le communiqué de presse, les titres qui utilisent ces outils « laisseront derrière eux de nombreuses limites » et offriront « de vastes mondes virtuels » avec des environnements « vraiment complexes ».

L’évolutivité est l’une des philosophies de conception qui est combinée avec des services à la demande. « Cette optimisation s’étend aux tâches gourmandes en calcul stockées dans des systèmes de cache qui sont distribués dans le monde entier, éliminant ainsi le besoin de ré-effectuer des calculs précédemment exécutés. » Ils ajoutent que le cloud computing permettra même d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sans interrompre les sessions de jeu, ce qui signifie la fin des correctifs tels que nous les connaissons.

Ubisoft Scalar travaillera dans les studios de l’entreprise « dont les projets nécessitent une capacité cloud ». En effet, le développeur de Stockholm travaille sur une IP qui tirera parti de Scalar « au maximum ». Ils révéleront plus d’informations sur le jeu à l’avenir.

source | Ubisoft