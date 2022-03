L’avenir de Babylon’s Fall n’est pas en danger, selon Square Enix

Les critiques ont condamné Babylon’s Fall, la nouvelle production Square Enix conçue par Platinum Games, les créateurs de NieR Automata et Bayonetta 3. Le jeu a également été accueilli froidement par les joueurs, un indicateur qui ne se reflète pas seulement dans les plaintes, mais aussi dans le bas. nombre de joueurs simultanés qu’il a sur Steam. Cependant, la société japonaise a répondu à la spéculation et a garanti l’avenir du jeu vidéo, qui fonctionne selon le modèle du jeu-service.

« Le service est-il en danger », demandent-ils de manière rhétorique sur le compte Twitter officiel. « Non, nous n’avons pas l’intention de réduire l’échelle de développement de Babylon’s Fall. Le contenu jusqu’à la saison 2 est à peu près terminé et nous avons commencé à travailler sur la saison 3 et au-delà. » Selon le communiqué, ils continueront à fournir de nouveaux contenus et à mettre en œuvre des améliorations basées sur les commentaires des joueurs. Le but est de « garder les utilisateurs qui jouent déjà » et d’attirer de nouveaux aventuriers.

« Nous tenons à remercier toutes les Sentinelles qui profitent déjà du monde de Babylon’s Fall, car nous espérons vous accueillir davantage à l’avenir.

Un nombre peu prometteur de joueurs simultanés

Lorsque Babylon’s Fall est sorti, à peine 500 utilisateurs ont joué au titre simultanément. Ce nombre d’acteurs a peu évolué tout au long de ces premières semaines de commercialisation, avec un pic maximum d’environ 1 188 personnes. En fait, au cours des dernières 24 heures, il a à peine dépassé les 300 joueurs simultanés. Compte tenu de cette situation, il n’est pas surprenant que certains s’interrogent sur la viabilité du produit dans le futur. Marvel’s Avengers, un jeu édité par Square Enix qui n’a pas répondu aux attentes, a réuni 28 000 utilisateurs en même temps lors de sa première.

Babyon’s Fall est disponible sur PS4, PS5 et PC.

source | Square Enix