Lost Ark : "Nous avons fait une erreur en publiant le patch de mars trop tôt"

Le lancement du MMO du moment ne s’est pas fait sans problèmes. En plus des files d’attente pour accéder aux serveurs, la dernière mise à jour de Lost Ark a ajouté des bugs supplémentaires. Smilegate RPG et Amazon Games ont publié une déclaration mea culpa et reconnaissent avoir publié le patch de mars trop tôt. Par le biais d’une mise à jour sur le blog officiel, ils se sont directement adressés aux joueurs, à qui ils souhaitent présenter la situation en toute transparence.

« Nous avons fait une erreur en publiant la mise à jour de mars trop tôt après sa sortie. Avec les données que nous avons analysées des versions précédentes aux côtés de Smilegate RPG, nous avons prédit que nous aurions une proportion plus élevée de joueurs au niveau nécessaire pour défier Argos. Cependant, nous négligeons certaines variables, telles que l’augmentation du temps passé sur le contenu horizontal et l’augmentation du prix des matériaux de finition en raison des bots et des transactions en argent réel », disent-ils.

Tous ces faits ont contribué à la pénurie de matériaux de finition de classe 3, de sorte que le studio continuera à « collecter des données sur les modèles de jeu », qu’il appliquera ensuite au calendrier de contenu à l’avenir. « Nous pouvons sentir le soutien et la patience de la communauté alors que nous continuons à apprendre ensemble et à travailler sur du contenu qui n’est pas encore disponible, et nous nous excusons pour la confusion causée par l’excitation du début. »

chacun à son rythme

Après avoir analysé les données, ils ont conclu que le plus important était de publier une mise à jour permettant de progresser dans le contenu déjà présent dans Lost Ark, tout en encourageant les joueurs à progresser à leur rythme. Ils expliquent qu’ils introduiront « une grande variété de contenus » à l’avenir, mais soulignent que les utilisateurs ne doivent pas se précipiter.

« Notre objectif est que vous disposiez d’un contenu divertissant à tous les niveaux et que vous ne soyez jamais obligé de payer pour progresser. La flexibilité a été l’un des principaux moteurs de la collaboration entre nos équipes, ainsi que la volonté de s’assurer que les joueurs apprécient Lost Ark et jouent comme ils le souhaitent. Cela inclut des ajustements à la monétisation de la version occidentale.

Selon Smilegate RPG et Amazon Games, les raids de la horde Lost Ark ne devraient pas être accessibles tant que les joueurs n’auront pas collecté suffisamment de matériel pour relever le défi. Cependant, ils ont plus de «contenu horizontal» prévu, ce qui signifie de nouvelles classes, des îles et le continent sud de Berne, qui sont toujours planifiés comme prévu. Les détails sur le contenu d’avril et de mai seront bientôt disponibles.

Lost Ark est un free-to-play disponible exclusivement sur PC (Steam). Le jeu compte déjà plus de 20 millions de joueurs dans le monde.

source | Jeux Amazon, Smilegate