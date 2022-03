GTA 5 pour PS5, Xbox Series X|S et PC, où a-t-il les temps de chargement les plus bas ?

SKROSS - Adaptateur de Voyage - Prises Monde vers France

ADAPTATEUR DE VOYAGE INTERNATIONAL : Pour brancher les prises étrangères (Royaume-Uni, USA, Japon, Australie, Chine, Suisse et 120 autres pays) en France. Parfait lorsque vous achetez des appareils électroniques provenant de l’étranger ou que vous accueillez des amis étrangers à la maison. S'ADAPTE PARFAITEMENT : Pour les appareils avec ou sans mise à la terre tels que les ordinateurs portables, sèche-cheveux, appareils photo, rasoirs et chargeurs de smartphones. COMPACT ET ROBUSTE : L’adaptateur est extrêmement compte et ne dépasse presque pas des prises murales. De plus, l'installation est un jeu d’enfant : Il suffit de brancher l’adaptateur entre la prise murale et votre appareil. GARANTIR LA SÉCURITÉ : SKROSS vous promet un fonctionnement sûr grâce à la sécurité enfant et à la mise à la terre pour prévenir les dysfonctionnements. Adaptateur testé et certifié par TÜV. Développé en Suisse et fabriqué en Thaïlande par SKROSS. 2 ans de garantie. OUVERT SUR LE MONDE : Accueillez vos amis étrangers ou vos clients en toute sérénité. Ils pourront brancher et recharger tous leurs appareils électroniques en France.