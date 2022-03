Hogwarts Legacy pour Nintendo Switch, natif ou dans le cloud ? Warner ne précise pas

Hogwarts Legacy a confirmé sa première pour Noël à venir lors du State of Play de PlayStation, mais il a également dit aux fans de l’univers Harry Potter quelque chose que nous ne savions pas via son portail officiel : il y aura une version pour Nintendo Switch. Les précédents invitent à l’optimisme dans certains cas ou au pessimisme dans de nombreux autres en raison des performances possibles de ce port, dont les détails sont, pour le moment, rares. Warner ne précise pas s’il s’agira d’une version native ou d’une version cloud.

Chandler Wood, community manager chez Avalanche Software, le studio de développement filiale de Warner Bros. Interactive, a confirmé sur Twitter que Hogwarts Legacy est en route pour Nintendo Switch : « Nous n’avons pas plus de détails pour le moment, sauf que oui, Hogwarts Legacy arrive sur Nintendo Switch ».

Nous n’avons pas plus de détails pour le moment, sauf pour confirmer que oui, Hogwarts Legacy arrive sur le Switch. – Chandler Wood (@FinchStrife) 18 mars 2022

Hogwarts Legacy pour Nintendo Switch sera-t-il complet sur cartouche ?

A en juger par la couverture du jeu, déjà disponible dans le fichier du jeu sur des portails comme Amazon, il s’agira d’une version native. Dans ce cas, deux scénarios se présenteraient : que tout ou presque tout le jeu soit sur la cartouche (comme The Witcher 3, développé par Sable Interactive, qui a opté pour une cartouche de 32 Go au lieu de 16 Go) ou d’autres dans lesquels la cartouche est incomplet, nécessitant des téléchargements de packs de contenu de plusieurs Go.

Dans ce cas, il y a des fans qui craignent qu’il ne s’agisse d’une version cloud (Cloud Version), comme la saga Kingdom Hearts de Square Enix. La célèbre saga Action RPG se déroulant dans différents mondes Disney passe par le streaming, dépendant d’une connexion réseau et avec de graves problèmes d’exécution et de fidélité visuelle.

Hogwarts Legacy, l’un des plus attendus pour ce Noël

Hogwarts Legacy est un jeu vidéo de rôle et d’action en monde ouvert qui se déroule dans le monde sorcier du XIXe siècle, bien avant les romans Harry Potter. Nous pourrons créer notre propre personnage, un étudiant de cinquième année, et apprendre toutes sortes de compétences, de sorts, voler sur un balai, combattre, explorer… Il arrivera à Noël 2022 sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Changer de console.

source | bousculade