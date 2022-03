De nouveaux détails sur Star Wars : Obi-Wan Kenobi, voici son synopsis officiel

Star Wars : Obi-Wan Kenobi est devenu l’une des productions audiovisuelles les plus attendues de l’année 2022. Disney+ est le foyer choisi pour la série tant attendue, qui marque le retour d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan une décennie après La Revanche de les Sith, bien qu’il y ait encore beaucoup de secret derrière l’intrigue. Le synopsis officiel apporte de nouveaux détails sur la série.

D’après ComicBook, à défaut de savoir si de nouvelles trahisons seront narrées, le synopsis de Disney+ est très clair dans la description qu’il propose de Star Wars : Obi-Wan Kenobi : « Pendant le règne de l’Empire Galactique, les anciens Jedi Maître Obi-Wan Kenobi se lance dans une mission cruciale. Kenobi doit faire face à des alliés devenus ennemis et à la colère de l’Empire. »

Ces dernières déclarations ont suscité toutes sortes de spéculations de la part des fans, puisqu’il faut espérer qu’ils ne font pas uniquement référence à Anakin Skywalker en tant que converti du côté obscur de la Force. L’exécution de l’Ordre 66 a parcouru un long chemin, nous ne devons donc pas exclure les troupes Clone Trooper apparaissant dans la nouvelle série.

Star Wars : Obi Wan Kenobi

Star Wars : Obi-Wan Kenobi : quand sortira-t-il et combien de chapitres aura-t-il

Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera diffusé le 25 mai exclusivement sur la plateforme Disney+ avec un total de 6 épisodes ; une minisérie. On parle d’une série « limitée », donc une saison 2 n’est pas aussi facile à concevoir qu’on pourrait le penser. Sur le plan chronologique, nous nous retrouvons dix ans après les événements survenus dans Star Wars Episode III – Revenge of the Sith, avec le protagoniste Jedi à la recherche d’un refuge après le changement de pouvoir capital dans la Galaxie : la République est tombée ; l’Empire entame un règne dangereux d’une poigne de fer.

Deborah Chow est la directrice principale de la production, accompagnée de Joby Harold en tant qu’architecte du scénario. La série coïncidera avec le 45e anniversaire de la sortie originale de Star Wars en salles. En plus d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi Wan et du retour de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin/Darth Vader, la série mettra en vedette un casting de stars comprenant Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’ Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie, entre autres.

