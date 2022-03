Les magasins Wii et Nintendo DSi sont fermés depuis des jours, que se passe-t-il ?

La boutique Nintendo Wii (chaîne boutique Wii) et la boutique Nintendo DSi sont complètement hors ligne depuis des jours. Les magasins numériques internes de la Wii et de la famille de consoles Nintendo DSi (DSi et DSi XL) ne permettent pas à leurs utilisateurs d’accéder à leurs portails d’achat respectifs depuis le 16 mars dernier vers 16h00 (CET), mais Nintendo n’a pas expliqué la raison. derrière cette période de maintenance.

Erreurs 290502 et 209601. Chaîne boutique Wii et boutique Nintendo DSi, hors ligne

Bien que celle connue en Espagne sous le nom de chaîne boutique Wii ait définitivement cessé ses achats le 31 janvier 2019, les joueurs peuvent continuer à télécharger des programmes ou des applications précédemment achetés. Même chose avec la boutique numérique Nintendo DSi, dont l’arrêt le 31 mars 2017 vous permet uniquement de télécharger des logiciels DSiWare précédemment achetés. Le problème est que si les serveurs ne sont pas actifs, il n’est même pas possible de retélécharger du contenu déjà acheté.

Les erreurs 290502 et 209601 sont celles qui apparaissent dans les magasins Wii et Nintendo DSi pour le moment, respectivement. De GameXplain, ils ont publié une vidéo dans laquelle ils expliquent qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème d’accès via les serveurs aux États-Unis, mais que les joueurs en Europe ne voient pas non plus ces messages et ne peuvent pas retélécharger les programmes précédemment achetés.

Nous n’avons pas d’autres informations pour le moment. On ne sait pas s’il s’agit d’une période de maintenance temporaire ou d’une fermeture totale de l’activité de ces deux magasins numériques.

Les eShops Nintendo 3DS et Wii U fermeront définitivement en 2023

Cette nouvelle intervient peu de temps après avoir appris que Nintendo fermerait les magasins numériques Nintendo 3DS et Wii U eShop en mars 2023. De même, il sera toujours possible de télécharger des jeux et des programmes précédemment achetés ; mais les transactions seront officiellement interrompues.

Le débat sur la préservation du jeu vidéo et la manière dont les entreprises peuvent contribuer à offrir un accès légal alternatif à ces jeux vidéo disparus est toujours d’actualité.

source | GBATemp ; via ResetERA