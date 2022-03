Le nom SEGA disparaît de la célèbre arcade d’Akihabara

Fin 2021, SEGA (SEGA Sammy) a annoncé des pertes de millionnaires dues au COVID et a vendu 85% des actions de sa section divertissement (SEGA Entertainment) à une autre firme japonaise, Genda Inc. Cependant, la chose n’a pas suffi et des mois plus tard , déjà au début de 2022, la société a été contrainte de vendre également les 15% restants, mettant ainsi fin à sa relation avec le secteur des arcades après plus de 50 ans qui lui étaient consacrés. Eh bien, ce week-end, la dernière étape de cette transaction a eu lieu.

La mythique salle d’arcade d’Akihabara (Tokyo, Japon) s’est couchée vendredi avec le nom de SEGA toujours sur sa façade et s’est réveillée samedi avec un nouveau, celui de GiGO (de Genda « GiGO » Entertainment). Avec plus de 6 étages et datant des années 60, ce célèbre bâtiment rouge était un lieu de pèlerinage pour tous les gamers, otaku et cosplayers de passage dans le pays japonais. Il continuera sûrement de l’être, mais désormais il sera sans aucune référence au créateur d’OutRun, Virtua Fighter, Daytona USA et tant d’autres jeux d’arcade de notre enfance.

Et maintenant, SEGA ?

Bien que la société du hérisson bleu ne possède plus d’arcades, elle pourra toujours fabriquer et vendre des machines d’arcade pour celles-ci. Pourtant, l’avenir du secteur semble en danger même au Japon. Après la pandémie, un total de 4 022 salles d’arcade ont été enregistrées dans tout le pays, contre 26 573 en 1986. Une activité de plus en plus réduite dans laquelle SEGA en est venu à avoir plus d’un millier d’emplacements à la fin des années 90.

L’avenir de SEGA en tant que développeur de jeux vidéo ne fait aucun doute (nous avons même un nouveau Sonic en monde ouvert en route), mais sa relation avec le marché de l’arcade reste à voir. Et après tant d’années de bons souvenirs, ne manquez pas le nombre de fans qui ont dit au revoir à leurs bâtiments en montrant leur soutien et leur gratitude envers l’entreprise.