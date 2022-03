Epic Games affectera les bénéfices de Fortnite à l’aide humanitaire à l’Ukraine

Tous les bénéfices générés par Fortnite à partir d’aujourd’hui, 20 mars 2022, jusqu’au 3 avril prochain seront utilisés comme aide humanitaire pour les personnes touchées par la guerre en Ukraine. Cela a été annoncé par le développeur du jeu, Epic Games, qui collaborera avec Direct Help, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (UNWFP) et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Par l’intermédiaire de ces organisations, Epic Games cherchera à fournir une assistance médicale et juridique, de la nourriture, de l’eau potable, des fournitures essentielles et un abri. Elle sera rejointe par Microsoft, qui contribuera et reversera également tous les bénéfices nets des ventes de contenu Fortnite via Xbox et le Microsoft Store au cours de la même période.

Packs V-Buck, pass de combat offerts, packs skins actuellement disponibles (comme le Void Dweller), entrée au Fortnite Club… Tout achat, même ceux effectués via un magasin physique (achat d’une dinde par exemple) ira à travail humanitaire. Cela n’affectera pas le programme « Soutenez un créateur », mais Epic Games invite les membres du programme « Soutenez un créateur » à contribuer à leur propre cause.

Humble Bundle pour soutenir le peuple ukrainien

L’initiative d’Epic Games rejoint d’autres telles que Humble Bundle, qui a développé un nouveau package de jeux dont l’achat servira également à des fins sociales. Un pack qui comprend plus de 70 jeux comme Back 4 Blood ou Metro Exodus pour moins de 40 euros. De plus, bon nombre de programmes d’édition très utiles pour les développeurs, livres et bandes dessinées en font partie, comme la collection complète de The Boys. 100% des bénéfices collectés iront à des organisations telles que Razom pour l’Ukraine, l’International Rescue Committee et l’International Medical Corps, entre autres.