Elden Ring : Un joueur vole une arme légendaire lors d’un match compétitif

Elden Ring, le nouveau RPG d’action de From Software, nous invite à explorer un immense monde ouvert dans lequel nous devons faire face à toutes sortes de dangers. Jusqu’à présent, il était clair pour nous que nous ferions mieux de faire attention aux dragons, chevaliers et autres créatures qui habitent les Midlands. Ce à quoi nous n’avions pas pensé, c’est que lorsqu’un joueur envahisseur apparaît, il ne peut pas simplement nous tuer ; il est également capable de voler notre trésor le plus précieux. C’est le cas de ShikasClouds, qui a profité d’un duel PvP pour voler la Grande Épée de la Lune Noire avec laquelle le reste des joueurs troquaient.

Je viens de faire la chose la plus MAUVAISE que vous puissiez imaginer faire sur Elden Ring. Je suis un VILLAIN ENTIER ! QU’EST-CE QUE J’AI FAIT pic.twitter.com/pw3FZBkFQL — Sʜɪᴋᴀs |カカシ (@ShikasClouds) 16 mars 2022

Comment l’as-tu obtenu?

Cet utilisateur a décidé d’envahir le monde des autres joueurs qui, d’après ce que l’on peut voir dans la vidéo, s’échangeaient – ​​ou se donnaient – ​​des armes. Ni court ni paresseux, au lieu d’attaquer ses trois adversaires, il décida de courir et de ramasser l’objet qui se trouvait au sol. Peu importe s’il retourne plus tard dans son monde, est avorté ou vaincu; une fois que vous prenez l’objet, il est à vous pour toujours. Et dans ce cas, il ne s’agit ni plus ni moins que de la Grande Épée de la Lune Noire, une arme légendaire qui ne peut être obtenue qu’une seule fois dans le jeu, dans le cadre de la quête de Ranni.

source | ShikasNuages