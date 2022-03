Triangle Strategy est un succès : près de 800 000 exemplaires vendus en deux semaines

Triangle Strategy n’est sur le marché que depuis deux semaines, mais ils ont suffi à montrer qu’il figurait parmi les versions les plus attendues par les utilisateurs de Nintendo Switch. Rien de plus et rien de moins que 800 000 exemplaires vendus en ajoutant les versions physiques et numériques, dont 200 000 proviennent du marché japonais. Un chiffre très important, si l’on tient compte de facteurs tels que le genre auquel il appartient et le fait qu’il a coïncidé avec un poids lourd comme Elden Ring (12 millions d’exemplaires). Ensuite, nous vous laissons la belle illustration avec laquelle Naoki Ikushima, l’artiste principal du jeu, a partagé pour célébrer le moment.

Triangle Strategy : Sur les épaules de l’héritage de Quest

En nuestro análisis, el título logró una calificación de 8 sobre 10 ya la hora de compartir las conclusiones, decíamos que “para los que disfrutamos de los juegos de Quest, Triangle Strategy es lo más parecido que hemos encontrado en todos estos años de travesía en le désert. Bien sûr, il est très difficile de combler le vide laissé par Yasumi Matsuno et son équipe en termes de narration et de design, mais au moins le nouveau jeu de Square Enix tente, apportant de nouvelles idées et ambitions à l’ensemble.

Parmi les éléments les plus remarquables du jeu, on se retrouve avec son « histoire, personnages et système de décision », en plus d’offrir « un combat tactique riche en nuances et possibilités » et, bien sûr, avec le simple fait d’être un titre cela « appartient à l’école » de Quest, à laquelle appartiennent également d’autres classiques du genre SRPG tels que Tactics Ogre et Final Fantasy Tactics. Vous pouvez lire le texte intégral sur le lien suivant.

Triangle Strategy est disponible depuis le 4 mars, exclusivement sur Nintendo Switch

source | Stratégie triangulaire via Twitter