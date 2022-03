Fifa 22 Et Laliga S'associent Pour Lutter Contre Le Racisme

FIFA 22 est le jeu vidéo de football à la mode, et comment pourrait-il en être autrement, LaLiga a jeté son dévolu sur lui pour poursuivre sa campagne contre le racisme. L’organisation présidée par Javier Tebas et EA SPORTS a voulu montrer son engagement dans la lutte contre le racisme tant dans le monde du football que dans la société. Parmi les mouvements prévus, le jeu vidéo vient de recevoir un kit spécial conçu avec les empreintes digitales des différents footballeurs qui ont été victimes d’actes racistes tout au long de leur carrière.

De plus, dans le cadre de la Semaine contre le racisme de LaLiga, dans laquelle on verra souvent le slogan « Ensemble contre le racisme », EA SPORTS montrera son implication avec des actions telles qu’une campagne sur les réseaux sociaux conçue pour que les fans participent depuis chez eux. David Jackson, vice-président de la société, a déclaré qu’il était fier « d’être membre de LaLiga, de soutenir sa lutte contre le racisme et de partager un engagement continu pour lutter contre ce problème dans le football et dans le monde en général. Le kit Together Vs Racism est une opportunité pour les fans de montrer leur soutien dans le jeu. »

Nouveaux épisodes racistes dans le football Français

Au cours des derniers jours, nous avons assisté à une dangereuse prolifération d’épisodes de racisme dans nos matchs de football. Sans aller plus loin, Vinicius Junior a reçu ce type d’insulte en plein match entre Majorque et le Real Madrid, ce que le club vermillon lui-même a condamné ; les auteurs des insultes seront expulsés du stade. Nico Williams au stade Benito Villamarín, le jeune Peter Federico dans le derby madrilène de la Youth League et Carlos Akupo (Cádiz) à Los Cármenes, entre autres, s’ajoutent à la liste des footballeurs qui ont récemment subi ce type d’acte.

source | BCW Global (communiqué de presse)