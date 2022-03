Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore | Qui est qui dans le film ?

Warner Bros a célébré le vingtième anniversaire des adaptations cinématographiques d’Harry Potter en 2021. Il l’a fait avec le documentaire HBO Max qui a réuni une bonne partie de son casting original. Pendant ce temps, le studio continue de travailler sur le prochain volet de la série, Fantastic Beasts : Dumbledore’s Secrets. Le film sortira le 8 avril 2022.

Avant qu’Albus Dumbledore ne soit nommé directeur de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, le personnage a joué dans de nombreuses autres histoires. Sa relation personnelle avec Gellert Grindelwald était déjà évoquée dans les romans Harry Potter, mais JK Rowling et David Yates l’ont développée dans la saga des Animaux Fantastiques. Grindelwald secoue le monde sorcier avec son plan de domination, dont les téléspectateurs ont déjà été témoins dans les deux films précédents.

Le synopsis officiel des Secrets de Dumbledore nous présente une version beaucoup plus jeune du futur réalisateur. Bien qu’il soit au courant du plan de Grindelwald, il est également conscient qu’il ne peut pas faire face à la menace seul. De cette manière, il s’allie au magizoologiste Newt Scamander pour former un groupe de sorciers, de sorcières (et d’un boulanger moldu), afin d’empêcher le méchant de conquérir le monde magique. Ensemble, ils entreprendront « une mission dangereuse, où ils rencontreront des animaux anciens et nouveaux et affronteront une légion toujours croissante d’adeptes de Grindelwald. Qui sont ces personnages ? Nous détaillons quelques-uns des plus importants.

triton arnaqueur

Il est l’auteur de Fantastic Beasts and Where to Find Them, un tome qui a été utilisé comme manuel à Poudlard. Magizoologiste de profession, une sorte d’éthologue mais des créatures magiques, il a été impliqué dans une guerre au sein de la communauté magique. Son histoire s’est déroulée au fil des deux derniers films, où il a montré sa capacité à apprivoiser toutes sortes de bêtes, mais aussi sa propension à avoir des ennuis : problèmes de visas, altercations ministérielles et maintenant une bataille contre Grindelwald lui-même.

Newt Scamandre.

Albus Dumbledore

Le lecteur des livres Harry Potter perçoit Albus Dumbledore comme le sage à barbe blanche typique, un homme intelligent et puissant qui a gagné la confiance de la communauté magique grâce à sa sagesse et son habileté, bien que toujours avec une légère touche de fou. Cependant, dans les mêmes romans, une personnalité plus complexe est découverte qui va au-delà du bien et du mal. La relation étroite entre Dumbledore et Grindelwald et les sombres secrets de leur famille tissent l’envers du personnage.

Un Dumbledore plus jeune.

Albertforth Dumbledore

Le frère d’Albus Dumbledore est également apparu dans les romans. Il était, en quelque sorte, le personnage chargé de dessiner un Albus différent, puisqu’il a mis les conflits familiaux sur la table. Percival, son père, a été emprisonné à Azkaban pour avoir utilisé des sorts illégaux contre trois enfants moldus. Il est mort en prison, tandis que sa mère est également décédée jeune. Le combat contre Grindelwald a brisé la relation entre Abertforth et Albus en mille morceaux. La principale victime ? Sa sœur Ariana.

Aberforth, en tant que jeune homme.

Gellért Grindelwald

Lord Voldemort était connu comme le sorcier noir le plus puissant de tous les temps, mais des années avant son activité criminelle, Gellert Grindelwald a répandu l’ombre et déclenché une guerre entre sorciers. Le vieil ami de Dumbledore n’a pas étudié à Poudlard, mais à l’Institut Durmstrang, où il a commencé à expérimenter la magie noire. Ces enquêtes l’ont conduit à être expulsé de l’école, il a donc déménagé en Angleterre et a rencontré les Dumbledore. Les deux ont forgé plus qu’une simple amitié profonde, mais les choses ont empiré quand Abertforth et Grindelwald se sont battus en duel avec de terribles conséquences.

Le nouveau Grindelwald est Mads Mikkelsen.

Tina Goldstein

Tina Goldstein, ou plutôt Porpentina Goldstein, a fait ses débuts dans Les Animaux Fantastiques et Où les trouver. C’est une sorcière métisse des États-Unis qui travaille comme aurore au Unique Magic Congress de la North American Society. Elle a été licenciée de son poste après avoir aidé Newt Scamander, bien qu’elle ait ensuite été autorisée à revenir parce qu’elle était l’un des acteurs clés de l’arrestation de Gellert Grindelwald. Son histoire se poursuivra dans Les Secrets de Dumbledore, en tant que l’un des alliés du futur directeur de Poudlard. Nous connaissons le sort du personnage car il a survécu, a épousé Newt et a vécu plus de 100 ans.

Tina Goldstein.

reine d’or

La sœur de Tina a rencontré le groupe de Newt Scamander dans Fantastic Beasts and Where to Find Them, et bien qu’elle ait été initialement du côté de cette faction, les promesses de Grindelwald lui ont fait changer de cap. Le sorcier noir l’a tentée avec la possibilité d’être libre d’épouser son amant, le moldu Jacob Kowalski, alors Queenie a mis ses capacités de légeremancien (le pouvoir d’extraire les sentiments et les souvenirs de quelqu’un) au service de Grindelwald. Depuis, il fait partie de son armée, mais son histoire n’a pas encore écrit son dernier chapitre.

Queenie Goldstein est de retour dans le troisième film.

Jacob Kowalski

Jacob Kowalski était une personne ordinaire. Américain d’origine polonaise, vivait à New York. Il a participé à la Première Guerre mondiale, un conflit quelque peu différent de la réalité, puisque les magiciens y ont également participé. Il a survécu et est rentré chez lui avec l’intention de devenir boulanger, même s’il a dû travailler dans une conserverie et subir le refus de la banque d’obtenir un prêt. Là, il a rencontré Newt Scamander puis Queenie et le reste des personnages magiques, il a donc fini par s’impliquer dans la guerre menée par les sorciers. Heureusement, il a pu ouvrir une boulangerie prospère.

Jacob Kowalski, un moldu impliqué dans des troubles sorciers.

Crédence Barebone

Sa relation avec la famille Dumbledore est quelque chose qui a été discuté, mais la vérité est que Credence Barebone a été adopté par Mary Lou Barebone, le chef d’une secte appelée la New Philanthropic Society of Salem. Ce groupe anti-magie et anti-sorcière a un effet très négatif sur Credence, qui possède des pouvoirs arcaniques innés. En les supprimant, il développe le pouvoir de l’obscurus et devient un obscurial. Dans Fantastic Beasts and Where to Find Them on le voit « mourir », mais en réalité il survit et se rend à Paris pour rejoindre un cirque.

Vinda Rossier.

Vinda Rosier

Dévoué à la cause de Gellert Grindelwald, Vinda Rosier a rejoint l’armée des sorciers noirs à la fin des années 1920. Ils ont assassiné les propriétaires de la maison et l’ont transformée en une sorte de quartier général, d’où ils ont commencé à élaborer de nouveaux plans. Vinda Rosier elle-même a même eu l’idée de tuer tous les Moldus, bien que Grindelwald ait rejeté cette proposition parce qu’il pensait pouvoir utiliser des non-magiques à ses propres fins. En tant qu’esclaves, essentiellement.

Bêtes fantastiques et où les trouver Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore Harry Potter et la Pierre Philosophale Harry Potter et la Chambre des Secrets Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban Harry Potter et la coupe de feu Harry Potter et l’Ordre du Phénix Harry Potter et le prince de sang mêlé Harry Potter et les reliques de la mort 1ère partie Harry Potter et les reliques de la mort 2ème partie

En plus du film, Warner Bros. Games prépare le lancement de Hogwarts Legacy, un jeu vidéo qui a été présenté au State of Play et qui a montré 14 minutes de gameplay.