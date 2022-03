Tom Cruise explique pourquoi il a exclu d’être Iron Man avant Robert Downey Jr.

S’il y a bien un acteur lié à l’image de Marvel Studios, c’est bien Robert Downey Jr., un acteur qui a réorienté sa carrière grâce au rôle d’Iron Man/Tony Stark aux débuts de l’UCM en 2008, un rôle cela lui a valu de devenir une grande star et de gagner d’énormes avantages grâce à des salaires de plusieurs millions de dollars pour chacune de ses apparitions sur grand écran. Mais avant Downey Jr. un nom sonnait pour interpréter le célèbre philanthrope de Marvel Comics ; Et ce n’est pas n’importe quel nom. Et c’est que Tom Cruise, l’une des superstars les plus recherchées d’Hollywood, était sur le point d’être Iron Man, bien qu’il ait finalement exclu le rôle. Mais pourquoi l’a-t-il fait ? Tom Cruise lui-même expliquait il y a quelque temps (via Slash Film) les raisons qui l’éloignaient d’un univers cinématographique qui commençait tout juste à faire ses premiers pas.

Pourquoi Tom Cruise a-t-il renoncé à être Iron Man ?

Et c’est que certaines rumeurs suggèrent que Cruise pourrait apparaître comme un Iron Man d’un autre univers dans le prochain Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il y a quelque temps, l’acteur lui-même a expliqué pourquoi il avait renoncé à être Iron Man à son époque : « Ils sont venus me voir à un certain moment. Mais quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Si je m’engage dans quelque chose, cela doit être fait de manière à ce que je sache que ce sera quelque chose de spécial. Et comme ça s’alignait, je n’avais tout simplement pas l’impression que ça allait marcher. Je dois être capable de prendre des décisions et de faire du film le meilleur possible, et juste ce chemin qui a continué ainsi », a expliqué Cruise.

Depuis, Cruise a été très productif dans l’industrie cinématographique enchaînant succès après succès, de sa saga Mission : Impossible à différents films tels que Valkyrie, Jack Reacher 1 et 2, Oblivion, Edge of Tomorrow, La Momie ou Barry Seal, entre autres. . , en plus des versions en attente telles que Top Gun : Maverick ou deux autres tranches de Mission : Impossible. De son côté, Downey Jr. a concentré ses efforts sur Marvel Studios, travail qu’il a combiné ces années avec d’autres films tels que Sherlock Holmes 1 et 2, Due Date ou Dolittle, entre autres.

