Goku renoue avec son passé comme jamais auparavant dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super

Dragon Ball Super a publié ce vendredi 18 mars un nouveau chapitre de son manga, le numéro 82, déjà disponible en Français et gratuit. Au cours de cet épisode, dans lequel Goku combat Gas, le grand méchant de la saga Granola, le protagoniste doit découvrir comment vaincre un ennemi que son père, Bardock, a déjà vaincu il y a 40 ans.

Dans ce chapitre, une connexion s’est produite que nous n’avions pas vue. Les spoilers arrivent, alors regardez d’abord le chapitre ici.

Au cours de l’épisode 82 on voit comment Goku utilise une technique bien particulière pour tenter d’éloigner Gas de Vegeta et des alliés des Saiyans qui sont grièvement blessés. Pour ce faire, il saute avec une transmission instantanée de planète en planète, à la recherche d’auras qu’il connaît pour pouvoir s’échapper. Il arrive un moment où, étant très loin, il y laisse Gas et retourne sur la planète Cereal. Il reste un peu de temps pour se préparer à la bataille finale. Et ici, Bardock et Gine, les parents de Goku, entrent en jeu.

Les mots de Bardock : Survivre

Monite, le Namekian qui s’occupe de Granola depuis qu’il est enfant, a gardé l’appareil que Bardock portait à son arrivée sur sa planète, et dans celui-ci Goku entend pour la première fois la voix de son père : « Écoute-moi bien, même s’il n’y a que toi, ils doivent survivre. » Cette « survie » se connecte de manière incroyable avec Goku, qui lui rappelle pour la première fois qu’à l’intérieur de la capsule pour aller sur Terre, Gine et Bardock sont dehors en train de dire au revoir et de lui demander la même chose : survivre.

C’est la première fois que l’on voit Goku se souvenir de ses parents -alors que Bardock avait déjà fait parler de lui à la fois dans cette saga Granola et à l’époque, lors de la saga Freezer sur Namek dans Dragon Ball Z-, quelque chose qui fait bouger l’acte d’action suivi de la combat que Bardock et Gas ont mené il y a 40 ans. Nous devrons attendre le prochain chapitre pour savoir si à partir de ce combat, Goku découvre comment battre un rival plus fort que tout autre maintenant.

