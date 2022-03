Londres accueillera les championnats du monde Pokémon 2022

The Pokémon Company confirme les premiers détails du Pokémon World Championship 2022. Le centre de congrès ExCeL London de la capitale britannique organisera l’événement tant attendu du 18 au 21 août. Bien sûr, de la part de l’entreprise, ils soulignent que les dates « sont susceptibles de changer ».

Pokémon World Championship 2022 : jeux et promotions confirmés

Pendant ces quatre jours, les tournois Pokémon TCG de divers épisodes de la saga seront couverts, tels que Pokémon Sword and Shield, Pokémon GO, Pokémon UNITE et Pokkén Tournament DX. Les mêmes jours, les invités peuvent se rendre dans un magasin Pokémon Center situé dans le même centre de congrès. Parmi les articles, vous trouverez « une série spécialement dédiée au tournoi » jusqu’à épuisement des stocks.

« Le championnat du monde durera désormais quatre jours, remplis d’activités passionnantes pour les joueurs et les spectateurs », révèle la société dans une entrée sur son site officiel. « Les meilleurs dresseurs de Pokémon s’affronteront pour le titre de champion du monde, mais ce ne sera que le début du plaisir. Il y aura d’autres activités préparées pour tous les fans de Pokémon.

Championnats du monde Pokémon 2017

Les joueurs invités n’auront pas à payer les frais d’inscription pour participer. Cependant, ils devront payer un « coût symbolique » pour les cartes d’identification des spectateurs. De The Pokémon Company, nous sommes convoqués à des dates futures pour connaître en détail sa disponibilité et son coût. Ce que nous savons, c’est que l’événement suivra des règles strictes sur le COVID-19 que vous pouvez consulter sur ce lien.

Prochain arrêt : Pokémon Écarlate et Violet

La neuvième génération de la saga est déjà en route vers Nintendo Switch. Pokémon Scarlet et Pokémon Purple seront les livraisons qui visent une sortie fin 2022. Le studio fera « un grand pas en avant en permettant aux joueurs d’explorer un vaste monde ouvert plein de vie ». La liberté déjà vue dans le spin-off Pokémon Legends : Arceus en sera l’une des principales clés. En cliquant ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le Pokémon initial.

Source : La société Pokémon