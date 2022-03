Arturo Pérez-Reverte se positionne en faveur du jeu vidéo : "C’est le futur"

Arturo Pérez-Reverte est en faveur du jeu vidéo comme moyen d’expression et de divertissement à l’avenir. Cela a été avoué dans une interview avec The Wild Project, le podcast animé par Jordi Wild. L’écrivain parle du roman et du regard qu’il porte sur les loisirs consommés par les jeunes élevés au XXIe siècle.

Arturo Pérez-Reverte: « Si j’étais un jeune écrivain maintenant, je serais un écrivain de jeux vidéo » allégation

« Les êtres humains ont besoin d’histoires, de quelqu’un pour leur raconter des choses. Imagination, apprentissage… tout cela est basé sur des histoires. Avant c’était l’histoire orale, puis c’était le roman, mais au XXIe siècle le support est différent », commence Reverte. « Si j’étais un jeune écrivain, je serais un écrivain de jeux vidéo. Je n’écrirais pas de romans. Le roman est condamné comme tel, physiquement et comme concept. […] Le futur support va être différent : le podcast, le jeu vidéo… l’histoire va y aller ».

Reverte avoue qu’il « préfère son monde », mais ne nie pas les médias qui sont apparus tout au long de sa vie. « Dans 20 ou 30 ans, le livre sera un objet de culte pour les gens exquis qui aiment le papier et qui collectionnent les livres anciens. » Et c’est due a quoi? Reverte dit que le changement n’est « pas dramatique » parce que « c’est la vie ». « Le problème survient lorsque le lecteur n’exige pas un contenu de qualité et approfondi du jeu vidéo ou du podcast. Quand on se contente de banalité, de superficialité ou de médiocrité. C’est le problème », souligne-t-il.

L’écrivain révèle que l’adaptation d’Uncharted au grand écran l’intéresse car « c’est le traitement que l’avenir va donner aux histoires ». « J’apprends des jeunes. Un jeune homme qui regarde Uncharted ou le jeu vidéo Assassin’s Creed, ou peu importe… Je le regarde et je le vois réagir, je le vois agir, je vois ce que cela lui laisse et influence sa vie… Je le vois et j’apprends de l’être humain. Je vois l’avenir dans ce jeune homme qui joue aux jeux vidéo », conclut-il.

Source : Le projet sauvage