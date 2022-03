Genshin Impact présente sa version 2.6 « Violet Garden Zephyrs »

Nous avons laissé derrière nous une version 2.5 complète pour accueillir la prochaine grosse mise à jour de Genshin Impact avec le patch 2.6, qui arrive le 30 mars et apporte avec lui la nouvelle zone du Gouffre en plus de Kamisato Ayato, le frère d’Ayaka. Ci-dessous, nous vous racontons toutes les nouvelles que cette mise à jour apporte, en plus de détailler quand exactement elle sera disponible et de vous laisser avec la bande-annonce officielle en tête de cette pièce.

Toute l’actualité de la version 2.6 de Genshin Impact

Le Gouffre est la nouvelle zone qui est déverrouillée dans la version 2.6. C’est la principale source de minéraux de Liyue et se compose d’une zone violette distinctive et d’un creux incommensurable qui s’étend sous terre. En raison d’une série d’événements étranges, la zone a été bouclée et est maintenant infestée de monstres, de voleurs de trésors et de Fatui. Dans le Sima, nous devrons également affronter le nouveau boss, le Serpent des ruines, et les nombreux ennemis de l’abîme qui se cachent dans les profondeurs de cette excavation minière.

Nous pourrons également poursuivre l’histoire principale dans une nouvelle quête Archon « Requiem from the Abyss » en compagnie de Dainsleif. De plus, nous recevrons un nouveau gadget, le Light Channeler, qui nous aidera à éclairer votre chemin dans les profondeurs du gouffre et à débloquer de nombreuses récompenses, dont une arme prototype 4 étoiles et une toute nouvelle carte de visite.

Suite à l’abolition du décret de fermeture des frontières, Inazuma accueille des invités de partout à Inazuma pour participer au Festival Irodori, organisé par la Commission Yashiro et Yae Miko. Pendant le festival, nous rencontrerons Venti, Xingchiu et bien d’autres visages familiers dans ce nouvel événement dédié à l’art et à la culture. Dans le même temps, nous aurons l’opportunité d’obtenir de riches récompenses lors de cette célébration, qu’il s’agisse d’aider un barde de Mondstadt à capturer des images, de battre de nouveaux niveaux de l’arène mécanique, de participer à un duel à l’épée ou de pratiquer l’art de l’ikebana. En complétant tous les défis, nous pourrons inviter le personnage 4 étoiles, Xingchiu, à rejoindre notre équipe.

Le personnage 5★ Kamisato Ayato fera sa première apparition dans la version 2.6. En tant que chef jeune mais talentueux du clan Kamisato, Ayato est un homme plein de ressources. Au cours de sa quête légendaire, les joueurs pourront voir par eux-mêmes comment Ayato résout toutes sortes de problèmes et assister à un événement sans précédent alors qu’Inazuma se lance dans une nouvelle ère de progrès. Au combat, Kamisato Ayato brandit une épée légère. Avec son Hydro Vision, Ayato peut infliger de lourds dégâts AoE en peu de temps et est capable d’augmenter les effets des attaques normales de son équipe. Quant à son gachapon, il arrivera accompagné de Venti. De plus, dans la seconde moitié de la version, Kamisato Ayaka sera de retour pour la première fois. La nouvelle arme d’Inazuma, Futsu’s Rippling Moon, sera également disponible dans le gachapon promotionnel de l’arme.

Nous vous rappelons que la mise à jour Genshin Impact version 2.6 arrivera le 30 mars 2022 avec prise en charge de la progression croisée sur PlayStation, PC et plateformes mobiles.