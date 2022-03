Roller Champions est reporté à la fin du printemps

Roller Champions est récemment apparu enregistré auprès de l’ESRB, l’agence qui classe les jeux par âge aux États-Unis. Lorsque cela se produit, cela peut être une indication que la libération est proche. Cependant, Ubisoft a publié une déclaration dans laquelle ils ont révélé qu’ils avaient besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner l’expérience de jeu. Ainsi, ce free-to-play sportif ne sera disponible qu’à la fin du printemps.

« Après avoir analysé tout scénario possible, les équipes sont arrivées à la conclusion qu’elles ont besoin d’un peu plus de temps pour offrir le jeu réussi que vous méritez », rapportent-ils. « Nous savons que beaucoup d’entre vous suivent son développement depuis un certain temps maintenant, donc en signe de notre appréciation pour votre soutien continu, nous voulons nous assurer que vous recevez la nouvelle en premier : Roller Champions sortira à la fin du printemps. »

Ubisoft a rappelé que « l’attente est presque terminée » et qu’il en est ainsi grâce à la confiance que les joueurs ont accordée aux développeurs. « Nous avons pu faire de grands progrès et nous tenons à vous remercier pour toute votre appréciation. » Roller Champions a été testé via une version alpha et bêta, de sorte que l’étude a pu recueillir les commentaires et les commentaires des utilisateurs qui ont participé aux tests.

Le maître du ballon… sur patins

Roller Champions est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch et appareils mobiles iOS et Android. Dans ce titre, les joueurs incarnent un Roller Champion, qui fait équipe avec deux autres personnes pour affronter l’équipe rivale. Sur patins, les différents participants tenteront d’attraper la balle et de marquer le plus possible. Petit à petit, persévérant, le joueur augmentera ses compétences jusqu’à atteindre, qui sait, le véritable titre de champion.

Après Hyper Scape, qui ferme ses serveurs en avril, Ubisoft embrasse à nouveau le modèle free-to-play, mais avec une proposition différente.

source | UbisoftTom Henderson