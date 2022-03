Street Fighter V annonce son patch définitif avec de nouveaux équilibrages, filtres, remixes et plus

Après l’annonce de Street Fighter 6, Capcom ne néglige pas son opus actuel, Street Fighter V, qui continue de recevoir des nouvelles et des mises à jour malgré les années qui se sont écoulées depuis sa sortie originale controversée. En cours de route, deux nouvelles versions sont arrivées avec du contenu corrigé et ajouté, bien que maintenant la mise à jour finale soit arrivée avec de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux équilibres de personnages, des modes graphiques, des remixes, des couleurs inédites pour les costumes et plus encore. Cela a été partagé par Capcom à travers une bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes et qui offre un aperçu de toutes les nouveautés qui arriveront gratuitement le 29 mars 2022 sur PC et PlayStation.

Street Fighter V continue de s’améliorer et de se développer

Ainsi, l’une des principales nouveautés vient de la main d’un nouvel équilibre des personnages, avec les modifications conséquentes des coups et des techniques et des dégâts qu’ils causent, en plus de promouvoir de nouveaux combos grâce aux possibilités que ces changements offrent. Mais il y a bien plus.

Et c’est que deux nouveaux modes graphiques seront également ajoutés avec les filtres appelés Cel Shading et Pixel. Et les noms ne laissent aucun doute, puisque le premier ajoutera une couche du style visuel populaire qui simule des dessins dessinés à la main avec des ajustements sur la couleur, l’éclairage et les contours des personnages, tandis que le second parie sur un filtre pixélisé qui vise pour imiter les épisodes classiques de la saga.

Bien sûr, les deux modes ne sont disponibles que pour les modes hors ligne. De plus, de nouvelles variations de couleurs sont ajoutées pour le survêtement fourni avec l’édition Champion, jusqu’à un total de 8 variations. Enfin, plusieurs remixes sont ajoutés dans des thèmes musicaux des cinq derniers combattants ayant atteint le titre.

Tout indique que ce sera la dernière mise à jour majeure de Street Fighter V, même s’il ne serait pas étrange que de nouvelles touches arrivent jusqu’au lancement du sixième opus tant attendu.

