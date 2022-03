Daniel Radcliffe à son retour dans Harry Potter : « Ne jamais dire jamais »

La saga Harry Potter est de retour dans le tourbillon d’aujourd’hui. Warner Bros. Pictures se prépare pour la première de Fantastic Animals: Dumbledore’s Secrets, tandis que la division jeux vidéo vient de présenter un gameplay de 14 minutes de Hogwarts Legacy, un nouveau titre mondial ouvert. Suite à la rencontre dans le documentaire HBO Max, le New York Times a eu l’occasion d’interviewer Daniel Radcliffe, qui a donné vie au garçon sorcier dans les huit films. Va-t-il redevenir le personnage ? Il semble que ce ne soit pas à court ou moyen terme, mais qui sait, « ne jamais dire jamais ».

Harry Potter et l’enfant maudit, la pièce écrite par JK Rowling, ouvre les portes d’un possible retour. Et à ce sujet, ils ont demandé à Radcliffe : « Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse de faire en ce moment. Je suis à un point où je pense que Potter s’en est bien sorti et je suis très heureux là où je suis. Y retourner signifierait un changement brutal dans ma vie.

Daniel Radcliffe caractérisé comme Harry Potter.

Cela ne fait pas assez longtemps

Puis il a prononcé la phrase classique « ne jamais dire jamais », pour comparer immédiatement sa situation à celle d’acteurs comme Mark Hamill ou Harrison Ford, qui ne sont redevenus Luke Skywalker et Han Solo que 30 ans plus tard. « Pour moi, ça ne fait que 10 ans. » Si la saga cinématographique a fêté ses vingt ans en 2021, le dernier film (Harry Potter et les Reliques de la Mort) est sorti en 2011.

Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore et L’héritage de Poudlard se déroulent plusieurs décennies avant les événements racontés dans les romans, donc Harry Potter n’est pas présent dans les deux cas. Ils explorent des histoires qui se sont produites à la fin du 19e siècle et au cours de la première moitié du 20e siècle. Le film sortira le 8 avril, tandis que le jeu fera ses débuts fin 2022.

source | Le New York Times (via IGN)