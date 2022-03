Jeux gratuits et vente ce week-end (18-20 mars) : Rainbow Six Siege…

Un autre week-end plein d’expériences à découvrir, à la fois gratuites et en dessous de son prix habituel, arrive. Entre le 18 et le 20 mars, vous trouverez les promotions suivantes sur les principales plateformes actuelles. Préparez-vous, que vous soyez sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia ou Nintendo Switch.

Rainbow Six Siege sur PlayStation, PC et Stadia

Ubisoft est l’une des entreprises qui propose le plus de périodes gratuites de son catalogue. Cette fois, c’est au tour de Rainbow Six Siege, l’un des principaux tireurs compétitifs de la scène actuelle. Vous pourrez y jouer sans restriction de contenu jusqu’au 24 mars sur PS5, PS4, PC et Google Stadia.

Rainbow Six Siège

Dans l’esprit sain

Epic Games Store poursuit sa campagne hebdomadaire de jeux gratuits. In Sound Mind est choisi pour succéder à Cities Skyline. L’horreur de survie sera disponible jusqu’au 24 mars à 16h00 (CET). Une fois que vous l’aurez fait, il sera lié à votre bibliothèque pour toujours.

Playstation

FIFA 22 pour PS5 pour 27,99 euros (65% de réduction)

Assassin’s Creed Valhalla pour PS5 et PS4 pour 27,99 euros (60% de réduction)

Final Fantasy VII Remake Intergrade pour PS5 pour 44,79 euros (44% de réduction)

NieR Replicant ver.1.22474487139… pour 29,99 euros (50% de réduction)

Dragon Quest XI S : Échos d’un passé perdu – Definitive Edition à 25,99 euros (35% de remise)

