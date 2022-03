AVerMedia élargit sa gamme Live Streamer avec un bras articulé et un filtre micro

AVerMedia, la célèbre société taïwanaise spécialisée dans les périphériques pour l’informatique et les jeux, a présenté sa nouvelle gamme de produits Live Streamer avec lesquels compléter son écosystème audio spécialement conçu pour les streamers et les créateurs de contenu. Il s’agit des nouveaux Live Streamer Arm et Live Streamer Pop Filter, entièrement compatibles avec les Live Streamer Mic 330 et Live Streamer AX310 existants.

Un bras articulé et un filtre de qualité professionnelle

Ainsi, le bras AVerMedia Live Streamer est construit en aluminium et offre de nouvelles fonctionnalités avec prise en charge à la fois du style bras articulé et du style profil bas dans un seul appareil. Être solide et agile est important pour un bras de micro et en ayant des articulations qui peuvent tourner le long de 7 axes, le bras de diffusion en direct offre une flexibilité contrairement à tout autre bras de micro sur le marché.

De plus, il utilise sa propre gestion des câbles pré-construite pour les cacher de la vue pour une configuration élégante et discrète. Il est capable de supporter jusqu’à 1,8 kg et d’autres appareils tels que des caméras sans miroir, des webcams et plus encore. Pour sa part, le filtre anti-pop du streamer en direct aide à réduire les plosives dans la voix du streamer afin qu’elle sonne toujours parfaitement.

Construit avec un matériau de qualité supérieure, le filtre anti-pop Live Streamer se compose d’un cadre métallique avec un matériau souple utilisé pour le monter sur le microphone. La conception modulaire du filtre le rend non seulement compact, mais permet également de le retirer facilement pour le nettoyer en cas de besoin. Le treillis métallique est conçu sur mesure pour réduire extrêmement bien les plosives lorsqu’il est utilisé sur le Live Streamer Mic 330 et, grâce à sa conception unique, se fond parfaitement avec le microphone.

Les deux périphériques sont déjà disponibles dans les magasins spécialisés.

source | AVerMedia