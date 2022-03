Hogwarts Legacy n’aura pas de microtransactions

Une fois que le Choixpeau a déterminé la maison à laquelle l’élève sera affecté, l’élève doit payer ses fournitures scolaires, mais il n’aura pas à utiliser d’argent réel. Dans Hogwarts Legacy, vous payez avec de l’argent du monde sorcier, que vous obtenez pendant le jeu. En d’autres termes, le titre développé par WB Avalanche et publié par Warner Bros. Games n’introduira aucune sorte de microtransaction.

Cela a été confirmé par Chandler Wood, le community manager du studio, dans un post sur Twitter. « Nous avons vu que cette question s’est posée et je tiens à clarifier notre position : il n’y a pas de microtransactions dans Hogwarts Legacy », a-t-il écrit dans le tweet. De cette façon, tous les objets et pièces d’équipement peuvent être obtenus en jouant.

Nous avons vu cette question se poser et nous voulons remettre les pendules à l’heure. Il n’y a pas de microtransactions dans Hogwarts Legacy. – Chandler Wood (@FinchStrife) 17 mars 2022

Hogwarts Legacy, par surprise sur Nintendo Swich, est-ce une version native ?

Lorsque le titre a été officiellement annoncé en 2020, Warner Bros. Games a révélé que le jeu serait publié sur les consoles précédentes et de nouvelle génération, ainsi que sur PC. Donc, les choses, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X étaient les consoles confirmées à cette époque. Cependant, après le State of Play dans lequel 14 minutes de gameplay (et une vidéo des coulisses) ont été diffusées, une version pour Nintendo Switch a également été dévoilée. Il apparaît dans la section FAQ et la couverture a déjà été vue.

Aujourd’hui, il n’est pas clair si l’adaptation à Nintendo Switch est native ou si nous sommes confrontés à une édition dans le cloud, comme d’autres produits qui sont sortis dans d’autres systèmes contemporains. Il faudra attendre que Warner Bros. Games le confirme officiellement. Quoi qu’il en soit, le jeu sera mis en vente sur toutes ces plateformes fin 2022, toujours sans date plus précise.

source | Boulon de jeu