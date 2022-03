Le studio Star Wars : Eclipse lancera la production de trois jeux en 2022

Après que Detroit: Become Human soit arrivé sur le marché, l’accord entre PlayStation et Quantic Dream a expiré, alors le studio a décidé de se lancer en tant que studio indépendant. Star Wars : Eclipse, le premier jeu vidéo se déroulant en Haute République, est le premier des projets que le développeur français a en main. Cependant, lors d’une assemblée des actionnaires, la société a révélé que trois de ses jeux vidéo entreraient en production tout au long de l’année 2022.

« Quantic Dream poursuit avec sérénité le développement de ses trois différentes productions propres », a assuré Guillaume de Fondaumière, directeur général. « Maintenant que les phases de pré-production et de prototypes sont terminées, 2022 marquera une nouvelle étape dans la progression de ces trois titres uniques », qui entreront « en phase de production ».

Por otro lado, la directora de producción, Sophie Buhl, ha añadido lo siguiente: “En nuestro constante esfuerzo por innovar, estamos abriéndonos a otros tipos de juegos y de desafíos, por lo que vamos a continuar realizando un gran esfuerzo en la investigación y le développement. Cela offre de belles opportunités pour ceux qui veulent travailler avec ambition et sur des projets ambitieux au sein d’équipes diverses et de plus en plus dirigées par des femmes. Ces déclarations sont intervenues dans un contexte où Quantic Dream est pointé du doigt pour des cas présumés de harcèlement.

Star Wars : Eclipse a-t-il été retardé ?

Star Wars: Eclipse a été annoncé via une bande-annonce cinématographique aux Game Awards 2021, mais Quantic Dream n’a proposé aucune fenêtre de sortie. Depuis, de nombreuses fuites et rumeurs ont circulé sur d’éventuels problèmes de développement, qui selon certaines sources retarderont l’arrêt de la production de plusieurs années. Un représentant de la société a souligné qu' »il n’a pas été retardé car une fenêtre de lancement n’a jamais été annoncée ou promise », des affirmations qui n’invalident ni ne contredisent directement les fuites précédentes.

Le titre sera un jeu d’action et d’aventure avec une forte touche narrative.

source | VGC