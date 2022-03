Hogwarts Legacy précise son système de progression, ses classes et son niveau supérieur

La magie s’est réveillée. Après plus d’un an à somnoler, Warner Bros. Games a montré un gameplay de 14 minutes de Hogwarts Legacy, dans lequel nous avons pu découvrir ses principales caractéristiques. Le jeu a été construit sur un monde ouvert plein d’activités et de défis, donc le combat est l’un des piliers centraux de la production, tout comme son système de progression.

Via le site officiel, Warner Bros a mis à jour sa section FAQ. Les protagonistes iront en cours pour apprendre de nouveaux sorts et faire pousser des plantes afin de pouvoir fabriquer des potions de guérison et plus encore.

« En plus des classes et des sorts, les joueurs auront accès à un large éventail d’améliorations, de talents et de capacités pour les aider à progresser en tant que sorcière ou sorcier. Ils pourront relever des défis à travers le monde du jeu pour acquérir de l’expérience et améliorer leurs compétences. L’équipement magique peut également être amélioré et spécialisé pour augmenter les capacités offensives et défensives du style de jeu choisi.

Système de combat avec différentes difficultés

Le système de combat permet au joueur d’adopter différentes stratégies et de s’adapter à la situation en fonction des faiblesses de chaque archétype ennemi. Il convient de noter qu’il y aura différents niveaux de difficulté, car les développeurs souhaitent que l’expérience de jeu s’adapte aux différents profils de joueurs. Dans la vidéo de présentation, ils ont donné un aperçu des menus des compétences et des talents, bien qu’ils n’aillent pas trop loin.

Hogwarts Legacy a été initialement annoncé pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, mais les informations officielles ont été mises à jour et une autre plateforme a rejoint la fête magique, Nintendo Switch. Pour le moment, ni le box art ni la section FAQ ne répondent à la question que tout le monde se pose : Sera-ce une version cloud ou native ?

source | Jeux Warner Bros.