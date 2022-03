Lost Ark est mis à jour avec de nouvelles améliorations : tous les détails du patch

La grande mise à jour de mars a été suivie de quelques correctifs plus petits. Lost Ark continue de façonner votre expérience multijoueur avec de nouveaux ajustements. En raison de problèmes avec le raid Guardian of Tytalos, Smilegate RPG et Amazon Games ont corrigé un bug qui empêchait les tornades de se reproduire pendant ce raid. Maintenant, après la maintenance du serveur, les développeurs ont déployé un nouveau package d’améliorations et d’ajouts.

Une fois les problèmes de raid résolus, le développeur a confirmé qu’il offrirait une compensation à ceux qui ont souffert des bogues.

Toute l’actualité du patch

Les événements en jeu ont été ajustés pour démarrer en fonction de l’heure d’été. Veuillez noter que l’horloge du jeu peut ne pas être synchronisée avec le réglage de l’heure d’été sur l’horloge de votre ordinateur. Nous mettrons bientôt en place une solution permanente.

En raison de la confusion causée par le changement d’heure et le début et la fin de l’événement Grand Prix Arkesia, nous fournissons 3 000 pièces d’événement Grand Prix à chaque joueur. Ces pièces seront envoyées dans l’inventaire universel de chaque joueur.

Nous sommes au courant d’un bug qui empêche les joueurs de participer au Grand Prix Arkesia s’ils tentent de terminer la quête événementielle avec un personnage en dessous du niveau 50. Ce problème ne sera pas résolu dans cette maintenance mais nous travaillons sur un correctif qui viendra bientôt pendant l’événement.

Proporcionaremos una compensación a aquellos jugadores que participaron en el asalto de guardián Tytalos durante el periodo de tiempo en el que dicho evento no funcionaba correctamente La compensación exacta puede ser diferente para cada jugador ya que dependerá de los objetos utilizados durante el asalto, pero podrá incluir le suivant:

pierres d’éveil Objets de combat consommables plumes de phénix cristaux bleus

Ces objets seront envoyés dans l’inventaire universel de chaque joueur une fois la maintenance terminée.

Les packs de bonus de cristal hebdomadaires et mensuels fourniront désormais les bons bonus. Nous fournirons également rétroactivement des cristaux supplémentaires qui n’ont pas été reçus pendant la période pendant laquelle ce bug a été actif. Ces cristaux peuvent être réclamés à partir de vos inventaires une fois que vous entrez dans le jeu.

Lost Ark est disponible exclusivement pour PC sous le modèle free-to-play. Vous pouvez lire tout le contenu qui a été ajouté dans la mise à jour de mars sur ce lien.

source | Smilegate RPG