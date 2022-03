Listes de films: tous les films en première cette semaine (18-20 mars)

Nouveau week-end en vue et nouveau lot de premières dans les salles de toute l’Espagne. Comme le veut la tradition chez Netcost, chaque vendredi, nous vous apportons le panneau d’affichage complet des films qui sortent en salles à travers le pays ce week-end. Des personnalités telles que Luís Tosar se distinguent dans des productions telles que le code de l’empereur ; ajouté à des bandes comme The Bad Guys, que nous connaissons en Français sous le nom de The Bad Guys, en pensant à toute la famille. La grille des sorties pour ce week-end est très intéressante. Sans plus tarder, ce sont les premiers films ce week-end (du 18 au 20 mars) dans les cinémas espagnols.

Liste des premières :

Durée : 104 minutes.

Direction : Jorge Coira.

Synopsis : interprété par Luis Tosar, ce film Français à suspense nous met dans le skin de Juan, qui travaille pour les services secrets protégeant les intérêts des hautes sphères du pays. Dans sa nouvelle mission, il devra se pencher sur Ángel González, un politicien apparemment normal. Cependant, votre tâche sera de ressortir leur linge sale.

Les méchants

Durée : 100 minutes.

Direction : Pierre Perifel.

Synopsis : DreamWorks Animation raconte l’histoire de cinq criminels célèbres qui cherchent à accomplir leur mission la plus difficile à ce jour : se comporter comme des gens normaux. Ce film d’animation est basé sur les romans illustrés anonymes d’Aaron Blabey.

le protégé

Durée : 109 minutes.

Direction : Martin Campbell.

Synopsis : Mettant en vedette Maggie Q, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Robert Patrick et Ori Pfeffer, ce thriller d’action criminel raconte l’histoire d’Anna, qui deviendra l’un des tueurs à gages les plus talentueux au monde. Suite à la mort d’un être cher, Anna jure de se venger et fait équipe avec Rembrandt (Michael Keaton).

L’événement

Durée : 100 minutes.

Réalisation : Audrey Dian.

Synopsis : Film français nominé pour la meilleure réalisation aux BAFTA Awards 2021, l’une des grandes productions de l’année dernière sur le marché européen. L’événement nous transporte en l’an 1963 et nous met dans les yeux d’Anne, une brillante étudiante pleine d’avenir. Cependant, elle découvre bientôt qu’elle est enceinte, ce qui interrompt sa projection scolaire. Une histoire sur la maternité, la lutte, la honte et la douleur.

l’homme du sous-sol

Durée : 114 minutes.

Réalisation : Philippe Le Guay.

Synopsis : Ce thriller psychologique basé sur des faits réels raconte l’histoire d’un homme du nom de Fonzic, intéressé par l’achat d’un sous-sol où vivait un couple d’origine juive. Tout est normal pour le moment, mais cet homme intéressé est en fait un négationniste nazi. Le couple, qui tente désespérément d’annuler la vente, n’y parvient pas. Le conflit est inévitable et la vie de ce couple très compliquée. Une lutte de pouvoir.

Le dernier film

Durée : 102 minutes.

Adresse : Pan Nalin.

Synopsis : De l’Inde vient cette production dramatique du genre film-dans-le-cinéma. Samay, un garçon de neuf ans, vit avec sa famille dans un village à la périphérie de l’Inde. Après avoir découvert le monde du cinéma, il tombe amoureux du septième art et, contre la volonté de son père, essaie d’aller au cinéma tous les jours. Il va bientôt se lier d’amitié avec le projectionniste, qui lui donnera un accès gratuit en échange de nourriture. L’aventure commence à ce moment-là, essayant de concilier la magie de l’enfance avec la magie du cinéma. émouvant.

Luzzu

Durée : 94 minutes.

Réalisation : Alex Camilleri.

Synopsis : drame familial dans lequel un pêcheur maltais va devoir faire face à une nouvelle fuite à Luzzu, son bateau en bois. Il a à peine de quoi survivre et bientôt il verra comment ce mode de vie, une tradition familiale, est en danger en raison de l’irruption de l’industrie de la pêche, qui ne laisse pas de répit aux pêcheurs traditionnels. Un drame social primé au Festival de Sundance.

Le réveil de Nora

Durée : 95 minutes.

Réalisé par : Leonie Krippendorff

Synopsis : Drame romantique pour adolescents sur l’homosexualité. Cette production allemande nous raconte l’histoire de Nora, qui, contrairement au reste des filles de son âge, est différente ; agit différemment et a d’autres intérêts. Vous saurez bientôt pourquoi. Le premier amour de Nora entraînera une série de changements inévitables dans sa vie. Très bon accueil de la critique.