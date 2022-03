Que pensez-vous de Hogwarts Legacy ? Votez dans notre sondage

Hogwarts Legacy a été présenté avec style lors du State of Play qui s’est tenu dans la nuit de ce 17 mars. Le jeu vidéo Warner Bros. Games et Avalanche Software arrivera à Noël 2022 sur PS5, Xbox Series, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC prêt à devenir l’un des grands favoris des amoureux de l’univers Harry Potter ; bien que cette aventure se déroulera au 19e siècle, bien avant les romans et les films. Que pensez-vous du gameplay que nous avons vu ? Allez-vous le racheter ?

Hogwarts Legacy : tout ce qu’il faut savoir sur ce RPG ambitieux

D’une manière générale, Hogwarts Legacy est un jeu de rôle d’action immersif en monde ouvert. Il n’y aura pas de mode multijoueur, pas de microtransactions, mais une aventure solo se déroulant dans le monde magique du 19e siècle. L’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard nous ouvrira ses portes, à nous, élèves de cinquième année, pour faire face aux dangers qui menacent cet internat magique. « Vos liens avec la magie ancienne vous amènent à faire face à une rébellion gobeline dirigée par Ranrok, qui s’est allié au sorcier noir Victor Rookwood, et tous deux représentent une menace redoutable pour l’ensemble du monde magique », expliquent-ils sur le portail officiel.

Il sera possible d’adopter différents styles de combat, avec une multitude de techniques que l’on apprendra tout au long de l’aventure. Quelques plus offensifs pour bien faire comprendre que notre baguette est très polyvalente au combat ; d’autres plus furtifs et défensifs. Il y aura plusieurs options de difficulté pour adapter l’expérience à tous les types d’utilisateurs. Plantes magiques, potions, sorts, incantations… Les options seront énormes dans Hogwarts Legacy.

« Plus que tout, nous voulions qu’après toutes ces années, les fans puissent enfin raconter leur propre histoire, à leur manière, à la très appréciée école de sorcellerie et de sorcellerie. Seul un jeu d’action RPG en monde ouvert pourrait englober l’ampleur de notre fantasme », explique le réalisateur du jeu, Alan Tew, dans un message officiel adressé aux fans.

Hogwarts Legacy sortira à Noël 2022 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et consoles PC.