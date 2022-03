Hogwarts Legacy viendra également sur Nintendo Switch et a déjà une couverture

Hogwarts Legacy aura une version sur Nintendo Switch, confirme le site officiel du jeu vidéo et prend en charge les détaillants internationaux comme Amazon.com, qui permet déjà de réserver le titre sur la plateforme hybride de Nintendo, montrant même sa couverture. Ainsi, outre les plates-formes que nous connaissions déjà —PlayStation, Xbox, PC—, la console Joy-Con reçoit également silencieusement une invitation à entrer à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard.

La nouvelle de Warner Bros. Games et Avalanche Software a clairement indiqué dans le State of Play qui s’est tenu dans la nuit de ce 17 mars qu’il s’agit déjà de l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2022. La confirmation de sa première à Noël est maintenant élargi avec une vaste section « Foire aux questions » sur le site Web du titre, à partir de laquelle nous pouvons apprendre plusieurs choses sur ce jeu de rôle d’action en monde ouvert se déroulant au 19ème siècle; bien avant les événements de la saga de romans et de films Harry Potter.

Sur quelles plateformes Hogwarts Legacy sortira-t-il ?

Selon le portail officiel du jeu, dans ses versions en anglais, en Français et dans les autres langues – nous l’avons consulté en plusieurs langues au cas où il pourrait s’agir d’une erreur spécifique – Hogwarts Legacy sera disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Amazon, l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde, a inclus dans sa filiale américaine le fichier du jeu dans sa version pour Nintendo Switch avec un prix (52 dollars) et une couverture. Le logo ESRB, l’organisme de réglementation, apparaît avec le reste des plates-formes. Ce n’est pas la version cloud.

Hogwarts Legacy n’apparaît pas actuellement sur l’eShop ; Nintendo n’a pas commenté

Bien sûr, à l’heure actuelle, Hogwarts Legacy n’apparaît pas dans le moteur de recherche de l’eShop, ni sur la console Nintendo Switch elle-même, ni dans un navigateur Web. Même Nintendo of America n’a pas fait écho à la nouvelle sur son profil Twitter officiel. Il est prévu que la version Nintendo Switch du titre Warner Bros. soit officiellement officialisée dans un avenir proche et il sera expliqué comment cette édition sera comparée au reste des plateformes.

Hogwarts Legacy nous inondera de sa magie sur les consoles PlayStation 4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC à Noël 2022.

source | Site officiel de l’héritage de Poudlard