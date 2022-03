Dragon Ball Super: Super Hero retarde sa première au Japon en raison du piratage de Toei

La production de Dragon Ball Super : Super Hero a été paralysée. Le récent piratage du studio d’animation Toei Animation, qui a connu une faille de sécurité sur ses serveurs le 15 mars dernier, a entraîné une suspension à grande échelle de productions telles que l’anime One Piece et, malheureusement pour les fans de l’univers One Piece, Son Goku et compagnie, également à la première du film Dragon Ball Super CGI tant attendu, qui ne sortira pas dans les salles japonaises ce 22 avril.

Dragon Ball Super : Super Hero subit un retard indéfini ; date à déterminer

À cette fin et officiellement, Dragon Ball Super : Super Hero est retardé indéfiniment. Cela signifie que la nouvelle date de sortie du film au Japon est inconnue ; les détails seront donnés plus tard. En ce moment, la plus grande préoccupation de Toei Animation -détenteur des droits audiovisuels de Dragon Ball- est de s’assurer que le réseau interne de l’entreprise est en parfaite santé face à la reprise de séries telles que Digimon : Ghost Game ou le précité One Piece. ; ajouté à une production de plusieurs millions de dollars comme celle qui est maintenant le protagoniste, le nouveau film Dragon Ball Super.

Aucun autre détail n’a été publié. La date de sortie de Dragon Ball Super : Super Hero in the West, Espagne incluse, est inconnue.

Dragon Ball Super : Super-héros | Toei Animation

Ce que l’on sait sur Dragon Ball Super : Super Hero

Dragon Ball Super : Super Hero est postulé comme l’une des productions les plus risquées et les plus différentes à ce jour dans le domaine du cinéma et de l’animation. La licence d’Akira Toriyama fait face au premier film entièrement tourné en CGI. Le producteur exécutif Akio Iyoku, le producteur Norihiro Hayashida et le réalisateur Tetsuro Kodama ont placé de grands espoirs dans un film qui cherche à nous surprendre avec ses scènes d’animation et d’action ; continuant ainsi dans le sillage de Dragon Ball Super : Broly, qui a placé la barre très haut avec seulement quelques scènes en CGI.

Tetsuro Kodama lui-même a justifié l’utilisation de l’animation CGI dans le but de « faire tomber les barrières ». Plus précisément, voici son explication: «Nous avons grandi au milieu de la génération Dragon Ball de Shonen Jump, et depuis lors, le fandom est devenu de plus en plus grand jusqu’à ce qu’il devienne cet énorme phénomène. Mais nous avons également pour mission de briser les barrières et d’aider à attirer de nouveaux fans.

