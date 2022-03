Hogwarts Legacy aura différents niveaux de difficulté ; détailler leur système de combat

Hogwarts Legacy a été montré en profondeur lors du State of Play qui s’est tenu dans la nuit de ce jeudi 17 mars. Le titre tant attendu de Warner Bros. Games et Avalanche Software tentera d’inclure tous les ingrédients possibles pour que sa formule de RPG d’action solo réponde aux attentes. Au cours de la vaste vitrine de jeu de 14 minutes, nous avons appris plusieurs choses intéressantes sur le système de combat du jeu et les options d’accessibilité qui seront incluses en cas de difficulté.

Hogwarts Legacy nous mettra dans le skin d’un étudiant de cinquième année

L’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard ouvrira ses portes ce Noël, nous donnant l’opportunité de forger notre propre héritage. Le personnage que nous créons sera entièrement personnalisable ; un sorcier ou une sorcière de cinquième année qui commencera ses études avec quelques leçons apprises. Cela vous donnera beaucoup plus d’options de jeu que si vous étiez une recrue de première année.

En ce qui concerne le système de combat, au fur et à mesure que nous apprenons des enseignants et des camarades de classe, nous obtiendrons progressivement plus de sorts et de compétences pour combattre ou résoudre les énigmes de Poudlard. Ces sorts nous permettent de développer différents styles de combat. Soit en donnant la priorité aux mouvements offensifs à distance avec notre baguette, soit en lançant des charmes de désillusion pour opter davantage pour la furtivité. « Vous devrez utiliser différentes techniques pour contrer les forces et les faiblesses », expliquent-ils sur le portail officiel PlayStation.

Plantes magiques, potions, sorts et capacités partout

A tout cela, il faut ajouter l’utilisation de plantes magiques et de potions, qui multiplient l’arsenal d’outils de combat. En fait, il sera possible de créer des positions de revitalisation des herbes pour se soigner ou d’utiliser des semis de mandrógara pour neutraliser les ennemis. Au cours de l’aventure, de nouvelles recettes de potions et de plantes magiques seront débloquées ; tout dépend de notre progression dans cet Action RPG pour un seul joueur : il n’y aura pas de mode multijoueur ni de microtransactions.

Dans l’ensemble, Hogwarts Legacy comprendra diverses options de difficulté pour différents niveaux de compétence. L’équipe de développement souhaite que personne n’arrête de s’amuser, mais plutôt que l’expérience s’adapte aux besoins de chaque utilisateur.

Hogwarts Legacy, qui se déroule au XIXe siècle avec un monde ouvert immersif, sera disponible en format physique et numérique pour PlayStation 4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et consoles PC à Noël 2022.

source | Playstation