Hogwarts Legacy jette son enchantement dans le gameplay avec une fenêtre de lancement

Il est pratiquement silencieux depuis 2020, mais la magie de Hogwarts Legacy s’est réveillée. Warner Bros. Games et Sony Interactive Entertainment ont organisé un nouveau State of Play, un événement de streaming qui a servi à présenter le jeu avec style. Comme promis il y a quelques jours, WB Games Avalanche a enfin montré le fruit de son travail, et il l’a fait à travers un gameplay sur PlayStation 5 d’environ 14 minutes, que vous pouvez voir dans cette même news, sur ces lignes. Comme si cela ne suffisait pas, il existe déjà une fenêtre de lancement : Noël 2022.

Bien avant que Harry Potter et ses amis ne combattent Lord Voldemort à la fin du XIXe siècle, les étudiants de Poudlard étudiaient également pour devenir sorciers et sorcières. Comme dans le travail de JK Rowling, nous gérerons l’un de ces étudiants, qui devra vivre avec le reste des jeunes, suivre des cours et apprendre toutes sortes de sorts et d’enseignements magiques. Voici une vidéo des coulisses avec les développeurs du jeu.

Le monde magique prend vie

La vidéo a commencé avec des informations contextuelles. Le protagoniste est capable d’utiliser l’ancienne magie du monde magique, de s’engager dans des duels et de fouiller tous les coins et recoins du château. Comme il se déroule à une autre époque, les professeurs sont différents de ceux des livres, bien que nous puissions voir des visages familiers (comme Nearly Headless Nick). L’intrigue tourne autour de la rébellion des gobelins, un conflit dans lequel nous interviendrons activement.

Le système de combat a également fait allusion à certains de ses principes fondamentaux. Il ne suffit pas de lancer des sorts à gauche et à droite, mais il faut utiliser les objets de l’environnement et exploiter les faiblesses de chaque ennemi. Certains évoquent des barrières énergétiques et d’autres n’attaquent pas directement. De plus, ces pouvoirs peuvent être améliorés en acquérant de l’expérience.

Tout ne sera pas étudié. WB Games Avalanche a créé un jeu vidéo qui mêle exploration, action et mécanique RPG, au sein d’un monde ouvert qui dépasse les murs de Poudlard, comme la ville de Pré-au-Lard ou la Forêt Sombre. Le protagoniste se lancera dans « une aventure dangereuse incalculable pour découvrir une vérité cachée du monde magique ». L’histoire changera en fonction des décisions prises par le joueur, un élément de jeu de rôle qui se reflète également dans le protagoniste lui-même, que nous devrons créer à partir de zéro.

Héritage de Poudlard.

JK Rowling a été dans l’œil de l’ouragan après ses déclarations controversées sur la communauté trans. Pour cette raison, certains acteurs ont montré leur retard à supporter tout produit portant le nom de l’auteur. Warner Bros est intervenu et a confirmé que l’écrivain n’avait pas été impliqué dans le développement du jeu.

Hogwarts Legacy est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il marque le retour de la saga sur consoles et PC des titres d’Electronic Arts, dont le dernier opus est sorti en 2011 avec le film Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 2.

source | Playstation