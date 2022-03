Apex Legends Mobile ouvre les pré-inscriptions dans le monde entier ; récompenses exclusives

Apex Legends Mobile ouvre la préinscription dans toutes les régions. Le titre gratuit d’Electronic Arts prépare son lancement dans le courant de l’année 2022. En vous inscrivant, vous pourrez le télécharger dès son lancement officiel. Faire partie de la liste débloquera des récompenses exclusives, comme un skin épique pour Bloodhound et R99.

Apex Legends Mobile : En route vers le marché

Apex legends Mobile est une version développée exclusivement pour l’environnement mobile, elle est donc indépendante de tout le support qu’Apex Legends reçoit sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. En fait, les joueurs mobiles ne pourront pas jouer avec la communauté des consoles et des ordinateurs de bureau en raison des optimisations requises pour le gameplay et les commandes.

« Apex Legends Mobile est conçu dès le départ pour la compétition mobile, y compris les légendes, les capacités et les lieux que les fans d’Apex connaissent et adorent, avec des commandes simplifiées et des optimisations réfléchies pour que les matchs soient rapides et amusants sur mobile. », révèle l’éditeur dans un communiqué de presse.

Au moment d’écrire ces lignes, l’inscription n’est disponible que dans le Google Play Store ; dans un avenir proche, il fera de même dans l’App Store. Nous vous laissons avec le lien ci-dessous.

Seuls la Chine, Hong Kong, Taïwan et Macao sont exclus de ce lancement mondial. La Russie et la Biélorussie ne verront pas leur arrivée indéfiniment non plus.

Configuration requise pour Apex Legends Mobile sur les mobiles iOS et Android

Exigences minimales

iOS

iPhone 6S ou supérieur

Système d’exploitation : 10.0 ou supérieur

Processeur : A9

3 Go d’espace libre

Au moins 2 Go de RAM

Android

Android 8.1

OpenGL 3.0 ou supérieur

3 Go d’espace libre

Au moins 3 Go de RAM

Taille de l’écran : N/L/XL

Modèles Android

Xiaomi

Samsung

lenovo

Motorola

Oppo

Vivant

huawei

Source : communiqué de presse (Electronic Arts)