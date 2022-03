Doctor Strange dans le multivers de la folie : une nouvelle image confirme la présence des Illuminati

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le prochain film de Marvel Studios qui sortira en salles le 6 mai 2022, montrera l’un des groupes de personnages les plus attendus et les plus appréciés des bandes dessinées House of Ideas. C’est ainsi que le médium Collider le reprend à la suite d’une image publiée par le magazine Empire et dans laquelle les Illuminati sont directement mentionnés, une association secrète formée par certains des dirigeants les plus intelligents de Marvel Comics. Dans l’ensemble, c’est une présence que l’on sentait déjà dans la dernière bande-annonce du film et dans laquelle on devine Charles Xavier des films X-Men, leader du groupe et incarné à nouveau par Patrick Stewart.

Le retour de Patrick Stewart en tant que professeur X

Cela peut être lu dans un article du magazine Empire, dans une description du film accompagnée d’une image du docteur Strange, apparemment de la scène dans laquelle il est amené devant les Illuminati, menotté et escorté par plusieurs robots dont l’origine est totalement inconnue. , mais ils pourraient bien provenir de la rumeur Superior Iron Man. Et il semblerait qu’après les événements de Spider-Man : No Way Home, le multivers soit entré en crise et les Illuminati auraient tenu Strange à demander des explications.

Pour le moment, on ne sait pas quels membres feront partie des Illuminati de l’UCM, bien que le professeur X (pratiquement confirmé), le capitaine Carter, Balder the Brave, Monica Rambeau et le baron Mordo soient ciblés. Rappelons que les Illuminati des comics comptent dans leurs rangs des super-héros de la stature d’Iron Man, Mr. Fantastic, Doctor Strange, Namor ou encore Black Bolt, emmenés par Charles Xavier lui-même.

Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en salles le 6 mai 2022.

source | Collisionneur