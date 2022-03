Star Wars : Éclipse "n’a pas été retardé"selon Quantic Dream

Quantic Dream règle les rumeurs qui pointaient vers un retard des prévisions internes avec Star Wars : Eclipse. D’après l’étude, ils assurent qu' »il n’a pas été retardé car une fenêtre de lancement n’a jamais été annoncée ou promise ».

Quantic Dream appelle au calme : des renforts pour Star Wars Eclipse

Un représentant du studio a contacté GamesRadar pour clarifier l’état du projet. « Le recrutement reste actif alors que le travail se poursuit sur Star Wars Eclipse, les versions tierces et les projets non annoncés. »

Dans ce cas, Quantic Dream a souligné les résultats financiers qu’elle a annoncés le 16 mars, qui indiquaient entre autres que l’équipe avait été renforcée « de plus de 50% » grâce aux employés qui l’ont rejoint. « Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, l’année 2021 a été marquée par des résultats au-delà des attentes de Quantic Dream », a commenté Guillaume de Fondaumière, directeur général de l’étude.

Star Wars : Éclipse

La Haute République, clés du décor de Star Wars : Eclipse

Il faut jeter un œil jusqu’aux Game Awards 2021 pour connaître sa révélation officielle. Au cours de ce 10 décembre, nous avons assisté à la nouvelle étape de Lucasfilm Games pour apporter la licence à de nouvelles équipes créatives. Sa seule bande-annonce à ce jour vous pouvez la voir en tête de cette news. Au moment de sa révélation, il en était à un stade précoce de développement pour PS5, Xbox Series X|S et PC.

Et c’est que Star Wars : Eclipse est le premier jeu vidéo basé sur la Haute République, une époque chronologiquement située environ 200 ans avant la saga Skywalker. Les nihil font partie du groupe de méchants présents dans les livres. Ils sont un groupe de bandits intergalactiques capables de manipuler des sauts spatiaux, ce qui leur donne un plus de danger. Malgré la violence croissante, c’est une ère de splendeur politique et de force dans l’Ordre Jedi. Dans ce lien, vous pouvez le lire en profondeur.

