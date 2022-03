Moss: Book 2 sortira le 31 mars sur PlayStation VR

Polyark a révélé la fenêtre de sortie de Moss : Book 2 il y a quelque temps, mais le studio vient d’annoncer la date finale. Le jeu PlayStation VR (compatible avec PS4 et PS5) sera disponible le 31 mars. Les joueurs se mettront à nouveau dans le skin de Quill, l’héroïne rongeur qui a déjà joué dans le premier jeu vidéo.

Pendant le voyage, nous devrons engager une conversation avec de nouveaux alliés et de vieux amis, ainsi qu’explorer divers endroits tout en luttant contre les arcanes maléfiques. Josh Stiksma, ingénieur principal et directeur du design du jeu vidéo, a participé à un épisode de PlayStation Underground aux côtés de Justin Massongill et Tim Turi, responsables de la communication de cette division de Sony. Au cours de l’émission, il a non seulement montré certains environnements, ennemis et défis, mais a également introduit de nouvelles fonctionnalités de gameplay.

Autre nouveauté dévoilée par Polyarc, l’affiche sérigraphiée, vendue en édition limitée et éditée à l’occasion du lancement du titre. Conçu par Kyle Sauter, comprend une sérigraphie 3 couleurs 11×17 : « Pour cette affiche, je voulais capturer un moment d’action figé dans le temps. Quill saute dans la bataille alors qu’un groupe d’ennemis arcaniques se rapproche », a expliqué l’artiste.

PS VR2, le futur est déjà à l’horizon

La réalité virtuelle sur console va faire un bond avec le PlayStation VR2, le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, qui ne fonctionnera qu’avec la PS5. La date de lancement n’est pas encore connue, mais depuis le blog officiel de la plateforme, ils ont fourni les données techniques et ont montré l’apparence de l’appareil et des commandes. Vous pouvez vérifier tous les détails sur ce lien.

Le premier jeu vidéo confirmé pour PlayStation VR2 est Horizon Call of the Mountain, un tout nouveau jeu se déroulant dans l’univers d’Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. Bien sûr, cette fois, nous gérerons un nouveau protagoniste, bien qu’ils aient assuré qu’Aloy serait quelque part.

source | Partenaires ICO