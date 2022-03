Oeil d’or 007 | Renouveler la marque du jeu vidéo James Bond

Licence pour faire des jeux. Le classique de la Nintendo 64 manque toujours, mais l’espoir est la dernière chose perdue, surtout lorsque la marque du jeu vidéo vient d’être renouvelée. Ceci est publié par VGC, qui certifie que Danjaq, LLC, la société qui détient de nombreuses licences et personnages de la saga Jamos Bond, a prolongé les droits d’utilisation de la marque le 15 mars 2022. Pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle. à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, l’existence d’une version remasterisée qui a été annulée à l’époque est tout à fait réelle. Des sources consultées par VGC assurent que l’annonce de la version remaniée de GoldenEye était imminente, mais il est possible que l’invasion de l’Ukraine par la Russie modifie ces plans. Et c’est que l’histoire de ce film (et jeu vidéo) contient de nombreux éléments narratifs liés aux Russes. D’autre part, cette année coïncide avec le 60e anniversaire de James Bond.

Quelques réalisations suspectes

En janvier dernier, les réalisations Xbox de Goldeneye 007 ont été répertoriées sur True Achievements, ce qui n’est pas passé inaperçu. La version presque complète de la remasterisation a été développée pour Xbox 360 et une partie du jeu a même été divulguée en ligne. Lorsque le produit approchait de la fin du développement, ils ont rencontré des problèmes de licence et le produit n’a jamais vu le jour. Peut-être que cette situation changera bientôt, bien qu’il soit encore tôt pour lancer les cloches à la volée.

Goldeneye 007 est sorti sur la Nintendo 64 et est considéré comme l’un des jeux de tir sur console les plus remarquables. Il est basé sur le film homonyme, avec Pierce Brosnan comme agent secret du MI6. Après le succès du titre, Electronic Arts a sorti un jeu du même nom, bien qu’il n’ait en fait rien à voir avec le titre original. Des années plus tard, au moment où Activision Blizzard avait la licence, il publiait une sorte de remake gratuit.

source | VGC