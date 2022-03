L’actrice Sydney Sweeney d’Euphoria signe pour Madame Web : sera-t-elle Gwen Stacy ?

Avec la sortie de Morbius juste au coin de la rue après de nombreux retards, il semble que Sony Pictures et Marvel’s Spiderverse continuent de croître avec de nouvelles annonces et ajouts. C’est le cas du curieux projet de film de Madame Web, qui après avoir présenté Dakota Johnson comme le protagoniste principal dans le skin de Cassandra Web, il est maintenant temps d’annoncer la signature d’une autre actrice dont le rôle est pour l’instant inconnu. Il s’agit de Sydney Sweeney, l’une des composantes du succès télévisé Euphoria et qui a participé à de nombreux films et séries, une actrice qui devient au casting de ce nouveau film d’araignée.

Un multivers araignée avec Madame Web ?

C’est ainsi que le média Deadline le recueille, confirmant que Sydeny Sweeney, récemment connue pour son rôle de Cassie Howard dans la série HBO Euphoria et qui a participé à d’autres films tels que Les Voyeurs, Once Upon a Time in Hollywood ou Nocturne et des séries telles alors que The White Lotus, parmi tant d’autres, fait partie du casting avec Dakota Johnson, déjà annoncé. Bien sûr, son rôle est inconnu pour l’instant, bien que des rumeurs la placent déjà comme Gwen Stacy d’un autre univers ; peut-être Spider-Gwen ?

Et c’est que tout ce qui entoure ce nouveau film Spiderverse est un mystère; à tel point que depuis son annonce fin 2019, on sait peu de choses sur sa production. Rappelons que jusqu’à il y a quelques semaines, son protagoniste n’était pas confirmé pour donner vie à Cassandra Web, un personnage de Marvel Comics Spiderverse qui est une vieille femme atteinte d’une maladie neuromusculaire capable d’ouvrir des portails entre différentes dimensions. Bien que tout indique que Dakota Johnson en jouera une version plus jeune.

Madame Web sera réalisé par SJ Clarkson (The Defenders, Jessica Jones) avec un scénario signé Matt Sazama et Burk Sharpless (Gods of Egypt, Power Rangers), un film qui pour le moment n’a pas de fenêtre de sortie ni de date de début de fabrication.

source | date limite