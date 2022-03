Les jeux indépendants ont aussi leur place dans les événements des grands éditeurs. Le State of Play du 9 mars en rendait bien compte en montrant l’actualité de la PlayStation 4 et de la Playstation 5. Quelques jours plus tard, c’est Microsoft qui organisait une nouvelle présentation en streaming, bien que cette fois exclusivement centrée sur les titres indie.

Des dizaines de productions indépendantes ont été vues au Showcase [email protected], qui sera commercialisé sur les consoles Xbox et PC. Tous les produits présentés ne sont pas exclusifs à la plateforme, car certains sortent également sur des systèmes tels que PS4, PS5 ou Nintendo Switch. Quoi qu’il en soit, ce sont tous les jeux vidéo qui ont fait leur apparition.

Tunique.

Immortalité (Half Mermaid, Console) – Été 2022

La nouvelle production de Sam Barlow, créateur de Her Story, est une trilogie sous forme de film interactif qui aborde le mystère de ce qui est arrivé à Marissa Marcel. Le joueur devra revoir les images de ses films perdus pour résoudre le mystère. L’immortalité sera disponible cet été sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox Game Pass.

Flintlock Le siège de l’aube (Kepler Interactive/A44, Console) – 2022

Dans Flintock The Siege of Dawn, il y a des dieux et des armes, un monde ouvert et un gameplay de style Action RPG des créateurs d’Ashen. Nous devons rejoindre Nor et son mystérieux compagnon Enki pour embarquer dans un voyage de vengeance, dans lequel ni la magie ni les batailles féroces ne manqueront. Il sortira en 2022 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Sur Xbox Game Pass dès le « day one ».

Cursed to Golf (Thunderful Games/chuhai labs, PC) – Non daté

Une partie de golf mais pas comme vous l’imaginez. C’est une aventure centrée sur ce sport dans lequel chaque lancer de balle sera important. La production de Thunderful Games est conçue exclusivement pour PC et propose des power-ups, des donjons, beaucoup de rejouabilité et un seul objectif : sortir du Golf Purgatory à tout prix.

Escape Academy (iam8bit/Coin Crew/Skybound Games, console) – 2022

L’école Escape Academy apprend à ses élèves à devenir un véritable maître de l’Escape Room. Il promet d’offrir un bon nombre de chambres créées à la main avec des designers experts. Il peut être joué seul ou accompagné d’un ami, à la fois localement et en ligne. Il sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Game Pass, PS4, PS5 et PC.

Whalefall (Whitethorn Games, console) – Sans date

Un mélange entre SRPG et JRPG se déroulant dans un monde fantastique inspiré du Seigneur des Anneaux, ainsi que de la saga Suikoden de Konami et de la série Final Fantasy de Square Enix. Sur le continent d’Osfeld, les frontières s’estompent et d’énormes baleines volantes remplissent le ciel. Chaque fois qu’une de ces bêtes meurt et tombe, la société change irrémédiablement face à la tragédie. Il est confirmé pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Wrestle Quest (Skybound Games/Mega Cat Studios, console) – Sans date

Lutte dans le genre du jeu de rôle et de la fantasy ? Il s’agit de Wrestle Quest, un jeu qui comprendra des personnages comme Macho Man, Randy Savage, Andre the Giant et bien d’autres. Atteindre la gloire n’est pas à la portée de tout le monde, mais notre héros se lancera dans un voyage épique pour prouver de quoi il est fait. Il n’a pas encore de date de sortie, mais il sera commercialisé sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch et Steam.

Crusader Kings III (Paradox Interactive, Console) – 29 mars 2022

Le jeu de stratégie de Paradox Interactive a fait ses débuts sur PC, mais il ne reste que quelques semaines aux joueurs sur console pour prendre le commandement de leur armée. Le titre, disponible à partir du 29 mars également sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, nous présente une histoire alternative dans laquelle nous devons intervenir activement. De plus, les abonnés Xbox Game Pass auront la possibilité d’en profiter dès le jour du lancement.

Trek to Yomi (Devolver Digital, console) – Printemps 2022

Le magnifique jeu de samouraï développé par Leonard Menchiari s’inspire des films japonais classiques, en particulier des vieux films muets. Trek to Yomi présente un style visuel en noir et blanc, qui se combine parfaitement avec tout ce que le développeur a voulu lui donner. Des batailles, des émotions et de nombreuses aventures nous attendent. Il sortira au printemps 2022 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. D’autre part, il viendra également au service Xbox Game Pass.

Autres jeux présentés pendant l’événement