Jared Leto parle de Marvel et de la possibilité de revenir en tant que Joker : « Ne jamais dire jamais »

Jared Leto a récemment offert une interview au média Variety à l’occasion de sa prochaine sortie en salles de Morbius, un film de Sony Pictures et Marvel centré sur l’anti-héros vampire du Spiderverse, en plus d’évoquer d’autres sujets liés au cinéma de super-héros, le genre du qui se sent fier. De plus, lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait un jour en tant que Joker, il répond par un énigmatique : « Ne jamais dire jamais. »

Jared Leto parle de Joker et des super-héros

Así, Leto admite que gracias al cine de superhéroes los cines aún están abiertos, aludiendo a las grandes taquillas que están logrando este tipo de películas en los últimos años: “Si no fuera por las películas de Marvel, ni siquiera sé si existirían los cines maintenant même. Il paraît qu’il n’y a pas de place pour tout le monde et ça commence à être un peu navrant », avoue le célèbre acteur et chanteur.

En revanche, et évoquant déjà son rôle de Morbius, il n’exclut pas de partager l’écran avec d’autres personnages du Spiderverse dans le futur, que ce soit Venom, Spider-Man ou d’autres à venir. En ce sens, l’acteur reconnaît que « j’ai été occupé ces derniers temps », puisqu’il n’a pas cessé de travailler pendant la pandémie entre différents rôles au cinéma et l’enregistrement de son nouvel album pour 30 Seconds to Mars.

Sur Venom : Il y aura Carnage, « Je le verrai. J’attendais de le voir au cinéma. Le premier était très amusant et Tom était fantastique. Il a joué un grand rôle qui semble aussi formidable à jouer », commente-t-il sur Tom Hardy et sa saga Venom. Bien que la partie la plus surprenante de l’interview vienne avec la possibilité de revenir en tant que Joker, à laquelle l’acteur répond par un mystérieux « Ne jamais dire jamais ».

Bien qu’il semble peu probable que Leto revienne un jour en tant que Joker (au-delà de son camée pour le Snyder Cut), l’acteur ne l’exclut pas du tout; et est-ce qu’avec l’ouverture du multivers dans DC, tout est possible. Qui aurait imaginé que nous reverrions Michael Keaton en Batman ?

